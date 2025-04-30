С 5 мая - станет недоступен: этот популярный мессенджер неожиданно прощается с россиянами

Microsoft объявила о прекращении поддержки Skype с 5 мая 2025 года, что ознаменует конец целой эпохи в истории онлайн-коммуникаций.

Skype был пионером в области интернет-звонков, но теперь уступает место более современным платформам. Давайте разберемся, почему это произошло и что ждет пользователей сервиса.

Skype: пионер онлайн-связи уходит со сцены

Skype был одним из первых сервисов, предложивших возможность совершать международные звонки через интернет, что изменило представление о способах общения на расстоянии в начале 2000-х годов. Запущенный в 2003 году, он был приобретен Microsoft в 2011 году за 8,5 миллиарда долларов.

Однако, несмотря на свою популярность, Skype не смог адаптироваться к меняющимся требованиям рынка и уступил лидерство более современным платформам, таким как Zoom, Google Meet и FaceTime.

Почему Skype больше не актуален?

Skype потерял свою привлекательность, не успев интегрировать новые функции и улучшить удобство использования в условиях современных требований. Платформы, такие как Zoom и Microsoft Teams, предлагают более удобные и функциональные решения для онлайн-коммуникаций, видеоконференций и совместной работы.

Microsoft делает ставку на Microsoft Teams

Вместо продолжения поддержки Skype, Microsoft сосредотачивает все усилия на Microsoft Teams, позиционируя его как универсальную платформу для общения и совместной работы. Teams предоставляет более широкий набор инструментов для видеоконференций, обмена файлами и интеграции с другими продуктами Microsoft, что делает его удобным как для бизнеса, так и для личного использования.

Что теперь делать пользователям Skype?

Microsoft рекомендует пользователям Skype переходить на использование Microsoft Teams. Для пользователей будут обеспечены все необходимые инструкции и поддержка, а также автоматический перенос контактов и истории переписки.

Преимущества Microsoft Teams над Skype

Масштабные видеоконференции с большим количеством участников.

Удобный обмен файлами и тесная интеграция с другими продуктами Microsoft.

Универсальная платформа для работы и общения в одном месте.

Реакция пользователей на закрытие Skype

Новость о закрытии Skype вызвала у многих пользователей волну ностальгии и активное обсуждение в социальных сетях, напоминая о временах, когда этот сервис был символом интернет-коммуникаций.

Skype: конец эпохи

Закрытие Skype символизирует завершение важного этапа в истории развития интернет-технологий и онлайн-коммуникаций. Теперь пользователям предстоит адаптироваться к новым стандартам общения с помощью Microsoft Teams, сообщает progorod59.