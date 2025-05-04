С 5 мая для россиян пойдёт в ход историческая денежная реформа — такого не было с лихих 90-х

Цифровой рубль в 2025 году: что это такое и как он изменит нашу жизнь

С весны 2025 года в России стартует масштабное финансовое обновление — появляется цифровой рубль. Это новая форма российской валюты, которая будет существовать наравне с наличными и безналичными деньгами. Инициатором проекта выступает Центробанк.

Что такое цифровой рубль?

Это цифровой токен, выпускаемый Центробанком. Он будет храниться на специальной платформе и использоваться через электронные кошельки и QR-коды. Платежи с его помощью обещают быть моментальными, бесплатными и защищёнными.

При этом привычные карты и наличка никуда не исчезают сразу, но постепенно отходят на второй план.

Как будет внедряться цифровой рубль

Процесс делится на несколько этапов:

До 1 июля 2025 года — система подключит 13 крупнейших банков.

До 1 июля 2026 года — цифровой рубль появится во всех банках с универсальной лицензией.

До 1 июля 2027 года — к платформе присоединятся региональные и малые банки.

Кто должен будет принимать цифровой рубль

Внедрение охватит и бизнес:

С 1 июля 2025 года — обязателен для компаний с оборотом от 30 млн рублей.

С 1 июля 2026 года — порог снижается до 20 млн.

С 1 июля 2027 года — использовать цифровой рубль должны будут все предприятия торговли и сервиса.

Что это значит для обычных людей

Цифровые кошельки можно будет открыть через банк.

Платежи и переводы — бесплатные.

Деньги будут привязаны к владельцу , что делает операции более безопасными.

Оплата будет происходить через единый QR-код.

Почему это называют "реформой десятилетия"

Цифровой рубль — это не криптовалюта. Он полностью подконтролен государству, обеспечивая:

Прозрачность финансовых операций ;

Быстрые и дешёвые переводы ;

Отсутствие посредников при расчетах ;

Цифровизацию экономики на всех уровнях.

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