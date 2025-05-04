С 5 мая для россиян пойдёт в ход историческая денежная реформа — такого не было с лихих 90-х

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Цифровой рубль в 2025 году: что это такое и как он изменит нашу жизнь
С весны 2025 года в России стартует масштабное финансовое обновление — появляется цифровой рубль. Это новая форма российской валюты, которая будет существовать наравне с наличными и безналичными деньгами. Инициатором проекта выступает Центробанк.
Что такое цифровой рубль?
Это цифровой токен, выпускаемый Центробанком. Он будет храниться на специальной платформе и использоваться через электронные кошельки и QR-коды. Платежи с его помощью обещают быть моментальными, бесплатными и защищёнными.
При этом привычные карты и наличка никуда не исчезают сразу, но постепенно отходят на второй план.
Как будет внедряться цифровой рубль
Процесс делится на несколько этапов:
До 1 июля 2025 года — система подключит 13 крупнейших банков.
До 1 июля 2026 года — цифровой рубль появится во всех банках с универсальной лицензией.
До 1 июля 2027 года — к платформе присоединятся региональные и малые банки.
Кто должен будет принимать цифровой рубль
Внедрение охватит и бизнес:
С 1 июля 2025 года — обязателен для компаний с оборотом от 30 млн рублей.
С 1 июля 2026 года — порог снижается до 20 млн.
С 1 июля 2027 года — использовать цифровой рубль должны будут все предприятия торговли и сервиса.
Что это значит для обычных людей
Цифровые кошельки можно будет открыть через банк.
Платежи и переводы — бесплатные.
Деньги будут привязаны к владельцу, что делает операции более безопасными.
Оплата будет происходить через единый QR-код.
Почему это называют "реформой десятилетия"
Цифровой рубль — это не криптовалюта. Он полностью подконтролен государству, обеспечивая:
Прозрачность финансовых операций;
Быстрые и дешёвые переводы;
Отсутствие посредников при расчетах;
Цифровизацию экономики на всех уровнях.
Что важно знать уже сейчас
С 21 апреля 2025 года — первые пользователи начнут тестировать цифровой рубль.
Крупный и средний бизнес обязан принимать его в оплату.
Каждому из нас предстоит освоить новую форму расчётов в ближайшие 2–3 года, сообщает samaraonline24.
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