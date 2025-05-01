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С 5 мая - будет недоступен: этот популярный мессенджер неожиданно прощается с россиянами

Microsoft официально завершает поддержку Skype,...

grozny-inform.ru

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С 5 мая 2025 года Microsoft окончательно прекращает поддержку Skype.

Запущенный в 2003 году, Skype стал первым по-настоящему массовым инструментом интернет-звонков.

  • В 2011 году Microsoft купила сервис за $8,5 млрд,
  • Но к 2020-м Skype начал уступать позицию конкурентам: Zoom, Google Meet, FaceTime.

Почему Skype закрывают

Skype не успел адаптироваться к новым условиям:

  • неудобный интерфейс,
  • ограниченные функции для конференций,
  • слабая интеграция с облачными сервисами и рабочими платформами.

Пользователи постепенно перешли на более функциональные решения.

Microsoft делает ставку на Teams

Вместо Skype корпорация продвигает Microsoft Teams — универсальную платформу для работы и общения.

Преимущества Microsoft Teams:

  • Видеозвонки до 1000 участников,
  • Совместная работа с файлами, документами, задачами,
  • Глубокая интеграция с Outlook, Word, Excel и другими продуктами Microsoft.

Teams используется не только в бизнесе, но и в образовании и повседневном общении.

Что делать пользователям Skype?

Microsoft предлагает перейти на Teams:

  • Контакты и переписка будут перенесены автоматически,
  • Пользователи получат инструкции и поддержку при переходе,
  • Возможна авторизация в Teams с тем же аккаунтом, что и в Skype.

Также компания рекомендует заранее сохранить важные данные — чаты, контакты, файлы.

Реакция пользователей

Новость о закрытии Skype вызвала волну ностальгии в соцсетях:

  • Люди вспоминают первые видеозвонки,
  • Сравнивают Skype с современными мессенджерами,
  • Обсуждают, как сильно изменилась цифровая коммуникация за 20 лет.

«Skype — это наш 2007-й. Эпоха ушла», — пишут пользователи в комментариях.

Конец эпохи

Закрытие Skype — это не просто техновесть. Это завершение главы цифровой истории, которая:

  • изменила представление об общении на расстоянии,
  • заложила основу для будущих видеоплатформ,
  • и оставила тёплые воспоминания для миллионов пользователей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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