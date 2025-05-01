С 5 мая - будет недоступен: этот популярный мессенджер неожиданно прощается с россиянами
grozny-inform.ru
С 5 мая 2025 года Microsoft окончательно прекращает поддержку Skype.
Запущенный в 2003 году, Skype стал первым по-настоящему массовым инструментом интернет-звонков.
- В 2011 году Microsoft купила сервис за $8,5 млрд,
- Но к 2020-м Skype начал уступать позицию конкурентам: Zoom, Google Meet, FaceTime.
Почему Skype закрывают
Skype не успел адаптироваться к новым условиям:
- неудобный интерфейс,
- ограниченные функции для конференций,
- слабая интеграция с облачными сервисами и рабочими платформами.
Пользователи постепенно перешли на более функциональные решения.
Microsoft делает ставку на Teams
Вместо Skype корпорация продвигает Microsoft Teams — универсальную платформу для работы и общения.
Преимущества Microsoft Teams:
- Видеозвонки до 1000 участников,
- Совместная работа с файлами, документами, задачами,
- Глубокая интеграция с Outlook, Word, Excel и другими продуктами Microsoft.
Teams используется не только в бизнесе, но и в образовании и повседневном общении.
Что делать пользователям Skype?
Microsoft предлагает перейти на Teams:
- Контакты и переписка будут перенесены автоматически,
- Пользователи получат инструкции и поддержку при переходе,
- Возможна авторизация в Teams с тем же аккаунтом, что и в Skype.
Также компания рекомендует заранее сохранить важные данные — чаты, контакты, файлы.
Реакция пользователей
Новость о закрытии Skype вызвала волну ностальгии в соцсетях:
- Люди вспоминают первые видеозвонки,
- Сравнивают Skype с современными мессенджерами,
- Обсуждают, как сильно изменилась цифровая коммуникация за 20 лет.
«Skype — это наш 2007-й. Эпоха ушла», — пишут пользователи в комментариях.
Конец эпохи
Закрытие Skype — это не просто техновесть. Это завершение главы цифровой истории, которая:
- изменила представление об общении на расстоянии,
- заложила основу для будущих видеоплатформ,
- и оставила тёплые воспоминания для миллионов пользователей.
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