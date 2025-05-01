С 5 мая - будет недоступен: этот популярный мессенджер неожиданно прощается с россиянами

С 5 мая 2025 года Microsoft окончательно прекращает поддержку Skype.

Запущенный в 2003 году, Skype стал первым по-настоящему массовым инструментом интернет-звонков.

В 2011 году Microsoft купила сервис за $8,5 млрд,

Но к 2020-м Skype начал уступать позицию конкурентам: Zoom, Google Meet, FaceTime.

Почему Skype закрывают

Skype не успел адаптироваться к новым условиям:

неудобный интерфейс,

ограниченные функции для конференций,

слабая интеграция с облачными сервисами и рабочими платформами.

Пользователи постепенно перешли на более функциональные решения.

Microsoft делает ставку на Teams

Вместо Skype корпорация продвигает Microsoft Teams — универсальную платформу для работы и общения.

Преимущества Microsoft Teams:

Видеозвонки до 1000 участников,

Совместная работа с файлами, документами, задачами,

Глубокая интеграция с Outlook, Word, Excel и другими продуктами Microsoft.

Teams используется не только в бизнесе, но и в образовании и повседневном общении.

Что делать пользователям Skype?

Microsoft предлагает перейти на Teams:

Контакты и переписка будут перенесены автоматически,

Пользователи получат инструкции и поддержку при переходе,

Возможна авторизация в Teams с тем же аккаунтом, что и в Skype.

Также компания рекомендует заранее сохранить важные данные — чаты, контакты, файлы.

Реакция пользователей

Новость о закрытии Skype вызвала волну ностальгии в соцсетях:

Люди вспоминают первые видеозвонки,

Сравнивают Skype с современными мессенджерами,

Обсуждают, как сильно изменилась цифровая коммуникация за 20 лет.

«Skype — это наш 2007-й. Эпоха ушла», — пишут пользователи в комментариях.

Конец эпохи

Закрытие Skype — это не просто техновесть. Это завершение главы цифровой истории, которая: