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С 5 июня обязательно должно быть в каждом авто: вот зачем каждый водитель теперь обязан возить в салоне белое полотенце

Белое полотенце на зеркале машины в США — знак,...

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Что означает белое полотенце на боковом зеркале автомобиля в США?

Белое полотенце, привязанное к боковому зеркалу машины, — это негласный сигнал, который сообщает другим водителям: «У меня проблема, но помощь уже вызвана». Особенно популярна эта традиция в Северной Каролине и соседних штатах. Такой знак помогает избежать ложных вызовов эвакуаторов и ненужных остановок прохожих.

Истоки сигнала уходят в эпоху до смартфонов, когда водители использовали красные тряпки и другие методы, но они были менее надёжны. Белое полотенце легко найти в машине, оно хорошо заметно и не путается с аварийными знаками.

Несмотря на развитие технологий, традиция сохраняется как дополнительная мера предосторожности. Водители отмечают, что этот простой знак экономит время и нервы всем участникам дорожного движения.

Хотя риск кражи полотенца минимален, многие комбинируют этот сигнал с замками и сигнализациями для большей безопасности.

Традиция постепенно распространяется по США и может скоро стать таким же привычным дорожным знаком, как аварийный треугольник, сообщает pg11.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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