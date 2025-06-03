С 5 июня будут лишать прав сразу на 1,5 года: ГИБДД начнет искать именно 3 типа водителей

ГИБДД усилит рейды по пьяным водителям с июня 2025 года

В июне 2025 года ГИБДД запустит масштабные рейды по выявлению водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Мероприятия пройдут по всей России с использованием стационарных постов и мобильных групп.

Особое внимание сотрудники уделят подозрительным манёврам на дорогах и обращениям граждан. Нарушителям грозят штрафы до 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. При повторных нарушениях наступит уголовная ответственность.

С 1 июня усиливается контроль за соблюдением ПДД — за нарушения водительские права могут лишить на два года.

ГИБДД призывает граждан сообщать о подозрительных водителях по номерам 102 и 112. Эти меры направлены на повышение безопасности и снижение аварийности на дорогах.