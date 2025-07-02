Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

С 5 июля 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места

С 2025 года в России вступили в силу новые прав...

kasheloff.ru

Подписаться на Дзен.канал

С 2025 года в России вступили в силу новые правила, ограничивающие въезд и стоянку автомобилей в определённых зонах.

Эти меры направлены на охрану природы и предотвращение лесных пожаров, которые становятся всё более актуальными в условиях изменения климата и растущего числа экологических катастроф.

Где запрещено подъезжать на автомобиле?

Водоохранные зоны:

  • Реки длиной более 50 км — запрет на подъезд ближе 200 метров от берега.
  • Реки от 10 до 50 км — не ближе 100 метров.
  • Реки до 10 км, озёра и водохранилища — 50 метров.
  • Морские побережья — 500 метров.

Движение и парковка автомобилей разрешены только на дорогах с твёрдым покрытием и на специально оборудованных стоянках.

Лесные массивы:

Въезд в леса может быть ограничен или полностью запрещён, особенно в сезон повышенной пожарной опасности. Нарушение противопожарных норм в лесах может привести к крупным штрафам.

Заповедники и национальные парки:

Въезд без разрешения строго запрещён. Нарушения могут повлечь за собой штраф или конфискацию автомобиля.

Штрафы за нарушения:

  • Въезд в водоохранную зону — штраф от 3 000 до 4 500 рублей.
  • Нарушение противопожарных норм в лесах — штраф до 50 000 рублей.
  • Для юридических лиц штрафы могут составлять до 400 000 рублей.
  • Незаконный въезд в заповедники может привести к конфискации автомобиля.

Как избежать штрафов:

  • Планируйте поездки заранее, проверяя актуальную информацию на сайтах МЧС и местных администраций.
  • Отдыхайте только на официальных кемпингах и базах с оборудованными стоянками.
  • Избегайте парковки у водоёмов и въезда в лесные зоны на несанкционированных дорогах.

Зачем вводятся эти меры?

Основной целью новых ограничений является охрана природы и предотвращение лесных пожаров. Автомобили, особенно на несанкционированных участках, могут разрушать почву, загрязнять водоёмы и способствовать эрозии. В последние годы увеличившееся количество лесных пожаров сделало эти меры необходимыми для сохранения экологии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

5 часов назад

РПЦ объясняет, зачем целуют руку батюшки и иконы

Гид по скидкам Казани

день назад

Авиастроительный vs Приволжский: показываем, где в Казани лучше покупать жильё

уксус от мышей в доме отзывы

Не у нас

день назад

Бывшие сотрудники крупных компаний рассказывают, как ИИ заменяет людей

Интересное в Казани

2 дня назад

Maximus Global — фитнес, который подходит всей семье

услуги фрезеровки по дереву в Уфе

Не у нас

день назад

The Conversation: За 20 лет на Земле началось большее поглощение тепла

Новости Татарстана

5 часов назад

Пенсионеры Татарстана получают удвоенную выплату после 80 лет

Не у нас

день назад

Россия предложила список научных журналов для БРИКС

Не у нас

день назад

Старообрядцы смогут избежать службы в армии до 2030 года

Лонгриды

день назад

VK Fest в Казани: больше, чем просто фестиваль — культурный праздник
Новости Татарстана
5 часов назад

​​​​​​​Из Татарстана за 10 дней выдворили 50 нелегальных мигрантов

В МВД Татарстана подвели итоги первого этапа оп...

Не у нас

5 минут назад

Туристам сообщили о десерте, который может воспламениться в самолете

Гид по скидкам Казани

день назад

Проверено пациентами: топ стоматологий Казани с хорошей репутацией

Новости Татарстана

10 минут назад

Гидрометцентр РТ предупредил о плохих погодных условиях 3 июля

Новости Казани

15 минут назад

Минэкологии РТ зафиксировало новые нарушения доступа к Казанке
100 тысяч в одном парке: как в Казани прошёл Де...
Лонгриды
3 дня назад

100 тысяч в одном парке: как в Казани прошёл День Молодёжи

Не у нас

час назад

Ученые назвали микробы, которые изменяют поведение человека

Не у нас

2 часа назад

Региональные власти просят федеральную помощь для лечения холестерина у россиян

Не у нас

2 часа назад

Главред «За рулем» поделился мнением о будущем успехе Lada Azimut
Контракт как билет в будущее: как устроена сист...
Интересное в Казани
5 дней назад

Контракт как билет в будущее: как устроена система поддержки контрактников в Татарстане