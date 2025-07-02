С 5 июля 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места
kasheloff.ru
С 2025 года в России вступили в силу новые правила, ограничивающие въезд и стоянку автомобилей в определённых зонах.
Эти меры направлены на охрану природы и предотвращение лесных пожаров, которые становятся всё более актуальными в условиях изменения климата и растущего числа экологических катастроф.
Где запрещено подъезжать на автомобиле?
Водоохранные зоны:
- Реки длиной более 50 км — запрет на подъезд ближе 200 метров от берега.
- Реки от 10 до 50 км — не ближе 100 метров.
- Реки до 10 км, озёра и водохранилища — 50 метров.
- Морские побережья — 500 метров.
Движение и парковка автомобилей разрешены только на дорогах с твёрдым покрытием и на специально оборудованных стоянках.
Лесные массивы:
Въезд в леса может быть ограничен или полностью запрещён, особенно в сезон повышенной пожарной опасности. Нарушение противопожарных норм в лесах может привести к крупным штрафам.
Заповедники и национальные парки:
Въезд без разрешения строго запрещён. Нарушения могут повлечь за собой штраф или конфискацию автомобиля.
Штрафы за нарушения:
- Въезд в водоохранную зону — штраф от 3 000 до 4 500 рублей.
- Нарушение противопожарных норм в лесах — штраф до 50 000 рублей.
- Для юридических лиц штрафы могут составлять до 400 000 рублей.
- Незаконный въезд в заповедники может привести к конфискации автомобиля.
Как избежать штрафов:
- Планируйте поездки заранее, проверяя актуальную информацию на сайтах МЧС и местных администраций.
- Отдыхайте только на официальных кемпингах и базах с оборудованными стоянками.
- Избегайте парковки у водоёмов и въезда в лесные зоны на несанкционированных дорогах.
Зачем вводятся эти меры?
Основной целью новых ограничений является охрана природы и предотвращение лесных пожаров. Автомобили, особенно на несанкционированных участках, могут разрушать почву, загрязнять водоёмы и способствовать эрозии. В последние годы увеличившееся количество лесных пожаров сделало эти меры необходимыми для сохранения экологии.
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