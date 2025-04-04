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С 5 апреля выехавших за город будут лишать прав: у водителей начнут искать этот предмет в багажнике

В России начались рейды охотнадзора: автомобили...

pikabu.ru

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Российских автомобилистов предупредили о новых проверках, которые могут закончиться лишением охотничьих прав.

Рейды пройдут в связи с началом весеннего сезона охоты, и в зону внимания инспекторов попадут те, кто выезжает за город на личном транспорте.

Специалисты охотнадзора усилят патрулирование вблизи водоёмов и лесных массивов, где чаще всего охотятся. Особое внимание будут уделять микроавтобусам и другим вместительным машинам — именно в них, по наблюдениям, чаще перевозят нелегально добытую дичь или запрещённое оборудование.

Проверки затронут содержимое автомобилей — багажники, салоны и грузы. Цель — убедиться, что охота ведётся в рамках закона. У каждого охотника должны быть при себе все необходимые разрешения и документы. В случае нарушений возможны серьёзные последствия.

Особое внимание уделят поиску запрещённых устройств: тепловизоров, приборов ночного видения и фонарей, используемых в тёмное время суток. Если такие предметы обнаружат, охотника могут лишить прав на охоту минимум на год, а в отдельных случаях и дольше.

Автомобилистам, планирующим поездки на природу, советуют внимательно проверить снаряжение и убедиться в наличии всех разрешающих документов. Нарушение правил может обернуться не только штрафом, но и длительным запретом на участие в охоте, сообщает primpress.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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