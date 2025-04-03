С 5 апреля водительские права можно выбросить: новое правило ГИБДД ставит водителей в ступор

С недавнего времени введены изменения, касающиеся всех иностранных граждан и россиян, получивших права на вождение за границей.

Теперь после получения статуса временного или постоянного жителя, а также гражданства РФ, необходимо в течение года заменить иностранные водительские права на российские. Это требование актуально для тех, кто впервые въехал на территорию России с зарубежным водительским удостоверением.

Особенности обмена прав

Процесс замены предусматривает прохождение теоретического экзамена и предоставление медицинской справки для категорий M, A, B, A1 и B1. В то время как владельцам категорий C и D, а также их производных, потребуется пройти полный курс обучения в автошколе и сдать экзамены, как теоретические, так и практические.

Исключения из правил

Не подлежат обязательной замене граждане России и Беларуси с водительскими удостоверениями, выданными в Беларуси, при наличии российского ВНЖ. Также без сдачи экзаменов и прохождения медосмотров могут обменивать удостоверения работники иностранных посольств и члены их семей.

Штрафы за нарушения

Вождение автомобиля с недействительными иностранными правами может стоить водителю штрафа в размере до 15 тысяч рублей, а также отстранения от управления транспортным средством.

Цели нововведений

Главной целью данных изменений является повышение уровня безопасности на дорогах и усиление контроля. Это также поможет уменьшить количество иностранных водителей, которые затягивают процесс замены удостоверений и игнорируют обязательные медицинские осмотры.