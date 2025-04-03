С 5 апреля права аннулируют даже тем, кто не пил: водителей ждет новый сюрприз

С 2 апреля водители в России столкнутся с новым вызовом. В рамках усиленных мер по сбору долгов, на дорогах начнутся специализированные рейды, организованные совместными усилиями судебных приставов и налоговой службы.

Эти рейды будут направлены на выявление и остановку транспортных средств, владельцы которых имеют непогашенные финансовые обязательства.

Как будут проводиться рейды?

Специальные комплексы для считывания номеров автомобилей будут установлены на ключевых дорогах. Эти устройства позволят идентифицировать транспортные средства, зарегистрированные на должников.

Если водитель окажется должником с суммой задолженности свыше 10 тысяч рублей, его автомобиль будет остановлен для дальнейшего разбирательства.

Последствия для должников

В случае остановки и выявления долга водителям будет предложено оплатить задолженность на месте. Отказ от оплаты может привести к наложению запрета на использование транспортного средства. В этом случае водительские права будут аннулированы на определённый срок, что фактически лишит должника возможности управлять автомобилем до погашения долга.

Меры безопасности и справедливости

Эти меры направлены не только на улучшение дисциплины в плане исполнения финансовых обязательств, но и на повышение безопасности на дорогах.

Ожидается, что такие рейды помогут уменьшить количество неплательщиков, а также мотивируют граждан к более ответственному отношению к своим финансовым обязательствам, сообщает primpress.