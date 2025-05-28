С 4 июня полностью запретят установку натяжных потолков: их нужно будет снять

Какие изменения в ремонте квартиры законны, а какие грозят штрафами и переделкой

Обновление интерьера — всегда приятно, но некоторые работы требуют согласования с властями. Несоблюдение правил может привести к штрафам и возврату квартиры в исходное состояние.

Окна с черными рамами

Менять стеклопакеты можно только на такие же по форме и цвету. Запрещено увеличивать оконный проём или менять цвет и дизайн рам. Черные рамы часто вызывают жалобы соседей — штраф может достигать 50 000 рублей.

Потолки

Натяжные и подвесные потолки разрешены, если не снижают высоту помещения более чем на 5%. При большем уменьшении — потолок придётся демонтировать.

Радиаторы отопления

Батареи можно менять без изменения их расположения. Запрещён перенос или добавление секций, особенно на балконе. Нарушение грозит штрафом до 30 000 рублей.

Кондиционеры

Установка наружного блока возможна только с согласия соседей. Вешать кондиционер без разрешения нельзя — это может привести к судебным искам.

Перенос плиты

Электрическую плиту можно перемещать только с разрешением. Газовую плиту — исключительно с согласованием газовой службы. Нарушение ведёт к штрафам и обязательному возврату плиты на место.

Как согласовать ремонт?

Закажите проект и техническое заключение.

Получите согласие соседей.

Согласуйте работы с МЧС и газовой службой.

Подайте заявление через «Госуслуги».

Процесс занимает до полугода, но помогает избежать проблем с законом.

Чем грозит самовольный ремонт?

Штрафы от 2 000 до 300 000 рублей, судебные иски и принудительный демонтаж незаконных изменений.

Если ремонт уже сделан?

Можно попытаться легализовать работы через суд — это дешевле, чем платить штрафы и переделывать.

Почему соседи молчат?

Отсутствие жалоб сейчас не значит, что проблем не будет в будущем. Конфликты могут возникнуть в любой момент.