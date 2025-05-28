С 4 июня пенсионеров ждёт прибавка за март и апрель из-за 2 строчек в трудовой
socprav.ru
Пенсионерам разрешили перерасчёт пенсий за март–май из-за ошибок в трудовых книжках
Если в вашей трудовой книжке обнаружены ошибки, которые занижают ваш трудовой стаж, Пенсионный фонд готов пересчитать пенсию за март, апрель и май 2025 года. Даже две исправленные записи могут добавить к выплатам несколько тысяч рублей ежемесячно.
Почему это важно?
Размер пенсии напрямую зависит от вашего стажа и официальной зарплаты. Ошибки в трудовой книжке — например, отсутствие печатей, незаверенные исправления или пропущенные переводы — могут существенно снизить стаж и уменьшить выплаты.
Реальный пример
Пенсионерка из России заметила, что в её трудовой за 7 лет работы указано только 5 лет. Из-за этого пенсия была меньше на несколько тысяч рублей ежемесячно.
Что делать, если нашли ошибки в трудовой?
- Обратитесь к работодателю за справкой о работе.
- Если компания закрыта — запросите документы в архиве.
- При отказе Пенсионного фонда — подайте иск в суд. Устные показания коллег тоже будут учтены.
Как проверить трудовую книжку?
- Все записи должны быть с печатями и подписями.
- Исправления должны быть заверены, без незакрытых штриховок.
- Даты приёма, перевода и увольнения должны быть чётко указаны.
Сроки перерасчёта пенсии
Пенсионный фонд рассматривает заявление до 30 дней. Начисленная прибавка начнёт идти со следующего месяца и войдёт в основную пенсию.
Главное
Не откладывайте проверку трудовой книжки — одна ошибка может стоить вам денег. Пенсия должна быть справедливой!
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец