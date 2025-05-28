С 4 июня пенсионеров ждёт прибавка за март и апрель из-за 2 строчек в трудовой

Пенсионерам разрешили перерасчёт пенсий за март–май из-за ошибок в трудовых книжках

Если в вашей трудовой книжке обнаружены ошибки, которые занижают ваш трудовой стаж, Пенсионный фонд готов пересчитать пенсию за март, апрель и май 2025 года. Даже две исправленные записи могут добавить к выплатам несколько тысяч рублей ежемесячно.

Почему это важно?

Размер пенсии напрямую зависит от вашего стажа и официальной зарплаты. Ошибки в трудовой книжке — например, отсутствие печатей, незаверенные исправления или пропущенные переводы — могут существенно снизить стаж и уменьшить выплаты.

Реальный пример

Пенсионерка из России заметила, что в её трудовой за 7 лет работы указано только 5 лет. Из-за этого пенсия была меньше на несколько тысяч рублей ежемесячно.

Что делать, если нашли ошибки в трудовой?

Обратитесь к работодателю за справкой о работе.

Если компания закрыта — запросите документы в архиве.

При отказе Пенсионного фонда — подайте иск в суд. Устные показания коллег тоже будут учтены.

Как проверить трудовую книжку?

Все записи должны быть с печатями и подписями.

Исправления должны быть заверены, без незакрытых штриховок.

Даты приёма, перевода и увольнения должны быть чётко указаны.

Сроки перерасчёта пенсии

Пенсионный фонд рассматривает заявление до 30 дней. Начисленная прибавка начнёт идти со следующего месяца и войдёт в основную пенсию.

Главное

Не откладывайте проверку трудовой книжки — одна ошибка может стоить вам денег. Пенсия должна быть справедливой!