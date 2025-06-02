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С 4 июня будут лишать прав сразу на 1,5 года: ГИБДД начнет искать именно 3 типа водителей

ГИБДД в июне 2025 года проводит регулярные рейд...

avtovzglyad.ru

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ГИБДД в июне 2025 года усилит рейды по выявлению пьяных водителей

В июне 2025 года ГИБДД проведёт масштабные рейды по выявлению и пресечению управления транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Цель — повысить безопасность на дорогах и снизить количество аварий с участием нетрезвых водителей.

Рейды будут проходить регулярно по всей стране с использованием стационарных постов и мобильных групп. Особое внимание сотрудники уделят подозрительным манёврам и обращениям граждан. При задержании пьяных водителей предусмотрены штрафы до 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5–2 года. Повторные нарушения повлекут уголовную ответственность.

С 1 июня усиливается общий контроль за водителями — нарушение правил может привести к лишению прав на срок до 2 лет.

ГИБДД призывает всех участников движения быть внимательными и сообщать о подозрительных водителях по номерам 102 и 112.

Эти меры направлены на снижение аварийности, защиту жизни и формирование культуры трезвого вождения в обществе, сообщает progorod35.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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