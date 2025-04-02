С 4 апреля водительские права можно выбросить: новое правило ГИБДД ставит водителей в ступор

Согласно новым правилам, россияне и иностранные граждане, получившие водительские удостоверения за пределами России, обязаны обменять их на российские в течение одного года.

Что говорит закон

Теперь все, кто получил разрешение на временное или постоянное проживание в России (РВП или ВНЖ), а также гражданство, должны в течение 12 месяцев заменить свои зарубежные права на российские. Отсчет начинается с момента получения соответствующего статуса — РВП, ВНЖ или паспорта гражданина РФ.

Это правило также касается россиян, которые обзавелись водительскими удостоверениями за рубежом в период длительного проживания за границей. В этом случае срок для замены прав отсчитывается с момента их первого въезда на территорию России.

Кто не попадает под правило

От обязательной замены освобождаются граждане РФ и Беларуси, если их водительские удостоверения выданы в Беларуси и при наличии у них российского ВНЖ. Также без экзаменов и медосмотров смогут обменять документы сотрудники иностранных посольств и их близкие.

Что грозит за нарушение

Если человек управляет автомобилем с недействительными правами, ему может грозить штраф до 15 тысяч рублей и отстранение от вождения.

Как проходит обмен

Для категорий M, A, B, A1 и B1 достаточно будет сдать теорию и предоставить медицинскую справку. А вот водителям категорий C, D и их производных придется проходить полный курс обучения в автошколе, сдавать как теоретическую, так и практическую часть экзамена. Исключение сделано для граждан Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии.

Зачем это нужно

Цель нововведений — усиление контроля на дорогах и улучшение безопасности. Власти отмечают, что некоторые иностранные водители тянут с заменой прав и нередко избегают обязательных медосмотров, сообщает progorodsamara.