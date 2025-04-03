С 4 апреля права аннулируют даже тем, кто не пил: водителей ждет новый сюрприз

С 2 апреля водители в России столкнутся с новой проверочной кампанией, результаты которой могут привести к лишению водительских удостоверений.

Неожиданный поворот связан не с проверками на алкоголь, а с новым методом поиска должников.

Совместные действия различных ведомств

В предстоящих рейдах примут участие сотрудники нескольких государственных органов, включая судебных приставов и налоговую службу. Основная задача — идентификация и остановка водителей, имеющих непогашенные долги.

Технологии в действии

Для выявления должников на дорогах будут установлены специальные комплексы, оснащенные технологией распознавания номерных знаков автомобилей. При обнаружении долга свыше 10 тысяч рублей, транспортное средство будет остановлено для урегулирования финансовых вопросов на месте.

Процедура разбирательства

Если водитель не сможет погасить долг на месте, ему может быть временно запрещено пользование транспортом. В таком случае водительские права аннулируются на определенный период, и управлять автомобилем будет нельзя до урегулирования финансовых вопросов.

Эта мера касается всех водителей, у которых обнаружен долг свыше указанной суммы. Интересно, что для лишения прав не требуется нарушение ПДД или употребление алкоголя — достаточно наличия финансовых обязательств перед государством, сообщает primpress.