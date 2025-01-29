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С 31 января начнут лишать прав на 2 года: ГИБДД будет искать сразу три типа водителей

С 28 января ГИБДД начнёт проводить усиленные ре...

tver.mk.ru

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С наступлением конца января ГИБДД начинает новую волну усиленных проверок на дорогах России, нацеленных на борьбу с водителями, нарушающими правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Эта акция приурочена к периоду после новогодних праздников, когда традиционно фиксируется рост числа ДТП из-за употребления алкоголя.

Основные цели проверок:

  • Выявление пьяных водителей: Особое внимание будет уделено тем, кто решает сесть за руль в нетрезвом состоянии. Эта категория нарушителей представляет особую опасность на дороге.
  • Наказание для лиц, передавших управление пьяным: Рейды также направлены на лиц, которые допускают передачу управления автомобилем водителям в состоянии алкогольного опьянения. Это поведение рассматривается как соучастие в создании дорожно-транспортной опасности.
  • Отслеживание отказов от медицинского освидетельствования: Водители, отказывающиеся от проверки на состояние алкогольного опьянения, будут приравнены к пьяным водителям с соответствующими юридическими последствиями.

Конкретные меры наказания:

  • Лишение водительских прав: сроком от 1,5 до 2 лет для тех, кто пойман в состоянии опьянения или отказался от медосвидетельствования.
  • Штрафы: размером в 30 тысяч рублей как для пьяных водителей, так и для тех, кто им передал управление.

Заключение и рекомендации для водителей:

ГИБДД настоятельно рекомендует всем водителям соблюдать правила дорожного движения, особенно в отношении употребления алкоголя перед вождением. Важно помнить, что садиться за руль в состоянии опьянения или передавать управление лицу в таком состоянии не только незаконно, но и крайне опасно для всех участников дорожного движения.

Эта кампания направлена на снижение числа аварий и повышение общей безопасности на дорогах. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье многих людей, сообщает news-komi.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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