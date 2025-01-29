С 31 января начнут лишать прав на 2 года: ГИБДД будет искать сразу три типа водителей
tver.mk.ru
С наступлением конца января ГИБДД начинает новую волну усиленных проверок на дорогах России, нацеленных на борьбу с водителями, нарушающими правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.
Эта акция приурочена к периоду после новогодних праздников, когда традиционно фиксируется рост числа ДТП из-за употребления алкоголя.
Основные цели проверок:
- Выявление пьяных водителей: Особое внимание будет уделено тем, кто решает сесть за руль в нетрезвом состоянии. Эта категория нарушителей представляет особую опасность на дороге.
- Наказание для лиц, передавших управление пьяным: Рейды также направлены на лиц, которые допускают передачу управления автомобилем водителям в состоянии алкогольного опьянения. Это поведение рассматривается как соучастие в создании дорожно-транспортной опасности.
- Отслеживание отказов от медицинского освидетельствования: Водители, отказывающиеся от проверки на состояние алкогольного опьянения, будут приравнены к пьяным водителям с соответствующими юридическими последствиями.
Конкретные меры наказания:
- Лишение водительских прав: сроком от 1,5 до 2 лет для тех, кто пойман в состоянии опьянения или отказался от медосвидетельствования.
- Штрафы: размером в 30 тысяч рублей как для пьяных водителей, так и для тех, кто им передал управление.
Заключение и рекомендации для водителей:
ГИБДД настоятельно рекомендует всем водителям соблюдать правила дорожного движения, особенно в отношении употребления алкоголя перед вождением. Важно помнить, что садиться за руль в состоянии опьянения или передавать управление лицу в таком состоянии не только незаконно, но и крайне опасно для всех участников дорожного движения.
Эта кампания направлена на снижение числа аварий и повышение общей безопасности на дорогах. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье многих людей, сообщает news-komi.ru.
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