С 31 января начнут лишать прав на 2 года: ГИБДД будет искать сразу три типа водителей

С наступлением конца января ГИБДД начинает новую волну усиленных проверок на дорогах России, нацеленных на борьбу с водителями, нарушающими правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Эта акция приурочена к периоду после новогодних праздников, когда традиционно фиксируется рост числа ДТП из-за употребления алкоголя.

Основные цели проверок:

Выявление пьяных водителей: Особое внимание будет уделено тем, кто решает сесть за руль в нетрезвом состоянии. Эта категория нарушителей представляет особую опасность на дороге.

Наказание для лиц, передавших управление пьяным: Рейды также направлены на лиц, которые допускают передачу управления автомобилем водителям в состоянии алкогольного опьянения. Это поведение рассматривается как соучастие в создании дорожно-транспортной опасности.

Отслеживание отказов от медицинского освидетельствования: Водители, отказывающиеся от проверки на состояние алкогольного опьянения, будут приравнены к пьяным водителям с соответствующими юридическими последствиями.

Конкретные меры наказания:

Лишение водительских прав: сроком от 1,5 до 2 лет для тех, кто пойман в состоянии опьянения или отказался от медосвидетельствования.

Штрафы: размером в 30 тысяч рублей как для пьяных водителей, так и для тех, кто им передал управление.

Заключение и рекомендации для водителей:

ГИБДД настоятельно рекомендует всем водителям соблюдать правила дорожного движения, особенно в отношении употребления алкоголя перед вождением. Важно помнить, что садиться за руль в состоянии опьянения или передавать управление лицу в таком состоянии не только незаконно, но и крайне опасно для всех участников дорожного движения.

Эта кампания направлена на снижение числа аварий и повышение общей безопасности на дорогах. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье многих людей, сообщает news-komi.ru.