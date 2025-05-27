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С 3 июня полностью запретят установку натяжных потолков: их нужно будет снять

Ремонт и перепланировка в квартире требуют согл...

kasheloff.ru

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Какие изменения в ремонте квартиры законны, а какие могут привести к штрафам и переделке

Обновление интерьера всегда приятно, но некоторые изменения в планировке квартиры требуют согласования с властями. Несоблюдение правил может привести к штрафам и обязательному возврату всего в исходное состояние.

Окна с черными рамами

Можно менять стеклопакеты на такие же по форме и цвету. Запрещено увеличивать оконный проём или менять цвет и форму рам. Черные рамы часто вызывают жалобы соседей, штраф — до 50 000 рублей.

Потолки

Натяжные и подвесные потолки разрешены, если они не уменьшают высоту помещения более чем на 5%. При большем снижении потолок придётся демонтировать.

Радиаторы

Можно менять батареи без изменения их расположения. Перенос или добавление секций, особенно на балконе, запрещены. Нарушение грозит штрафом до 30 000 рублей.

Кондиционеры

Установка возможна только с согласия соседей. Вешать внешний блок без разрешения нельзя — это может привести к судебным искам.

Перенос плиты

Электрическую плиту можно перемещать с разрешением. Газовую плиту — только с согласованием газовой службы. Нарушения повлекут штрафы и обязательное возвращение плиты на место.

Как согласовать ремонт?

Закажите проект и техническое заключение, получите подписи соседей, согласуйте работы с МЧС и газовой службой, подайте заявление через «Госуслуги». Процесс занимает до полугода, но исключает проблемы.

Чем грозит самовольный ремонт?

Штрафы от 2 000 до 300 000 рублей, судебные иски и принудительный демонтаж.

Если ремонт уже сделан?

Можно попытаться легализовать работы через суд — это дешевле, чем платить штрафы и переделывать.

Почему соседи молчат?

Если конфликтов пока нет, претензий может и не быть. Но ситуация может быстро измениться.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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