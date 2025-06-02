С 3 июня наступит настоящий ад: Глоба прописала свежий гороскоп этим трем знакам
life.ru
Пока одни радуются первым тёплым дням, для Тельцов, Близнецов и Весов звёзды готовят настоящее испытание. По прогнозам, приписываемым Тамаре Глобе и другим астрологам, с 1 июня этих знаков ждут серьёзные трудности в разных сферах жизни.
Телец: удар по стабильности
Для Тельцов, ценящих комфорт и порядок, начало лета будет непростым. На первый план выйдут финансовые проблемы.
Что может случиться:
– Внезапные траты, риск потери источников дохода или неудачные вложения;
– Возможные сложности с жильём — срочный ремонт или переезд;
– Усталость и ощущение, что ресурсов (в том числе энергии и времени) не хватает.
Астрологи считают, что такие периоды могут стать толчком к переосмыслению ценностей. Возможно, пришло время задуматься, что действительно важно — не только деньги, но и внутренний баланс.
Близнецы: слова против вас
Общительные Близнецы рискуют попасть в водоворот недопониманий. Слова и информация могут обернуться против них.
С чем придётся столкнуться:
– Слухи, искажения фактов, ложь и дезинформация;
– Конфликты с близкими из-за неверно истолкованных слов;
– Проблемы с учёбой, бумагами, переговорами.
В такие моменты важно сохранять хладнокровие, проверять информацию и не торопиться с выводами. Упражнения на концентрацию и медитация помогут справиться с тревожностью и ментальной усталостью.
Весы: шторм в личной жизни
Для стремящихся к миру и равновесию Весов июнь может оказаться эмоционально тяжёлым. Основной удар — по отношениям.
Какие проблемы возможны:
– Разногласия в паре, ссоры, охлаждение чувств, возможны расставания;
– Конфликты с деловыми партнёрами и разрыв договорённостей;
– Необходимость принять трудное решение, от которого многое зависит.
Подобные периоды часто несут скрытый смысл — они помогают завершить старое и освободить место для нового. Даже если сейчас это кажется болезненным, впоследствии всё может обернуться во благо.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец