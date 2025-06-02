С 3 июня наступит настоящий ад: Глоба прописала свежий гороскоп этим трем знакам

Пока одни радуются первым тёплым дням, для Тельцов, Близнецов и Весов звёзды готовят настоящее испытание. По прогнозам, приписываемым Тамаре Глобе и другим астрологам, с 1 июня этих знаков ждут серьёзные трудности в разных сферах жизни.

Телец: удар по стабильности

Для Тельцов, ценящих комфорт и порядок, начало лета будет непростым. На первый план выйдут финансовые проблемы.

Что может случиться:

– Внезапные траты, риск потери источников дохода или неудачные вложения;

– Возможные сложности с жильём — срочный ремонт или переезд;

– Усталость и ощущение, что ресурсов (в том числе энергии и времени) не хватает.

Астрологи считают, что такие периоды могут стать толчком к переосмыслению ценностей. Возможно, пришло время задуматься, что действительно важно — не только деньги, но и внутренний баланс.

Близнецы: слова против вас

Общительные Близнецы рискуют попасть в водоворот недопониманий. Слова и информация могут обернуться против них.

С чем придётся столкнуться:

– Слухи, искажения фактов, ложь и дезинформация;

– Конфликты с близкими из-за неверно истолкованных слов;

– Проблемы с учёбой, бумагами, переговорами.

В такие моменты важно сохранять хладнокровие, проверять информацию и не торопиться с выводами. Упражнения на концентрацию и медитация помогут справиться с тревожностью и ментальной усталостью.

Весы: шторм в личной жизни

Для стремящихся к миру и равновесию Весов июнь может оказаться эмоционально тяжёлым. Основной удар — по отношениям.

Какие проблемы возможны:

– Разногласия в паре, ссоры, охлаждение чувств, возможны расставания;

– Конфликты с деловыми партнёрами и разрыв договорённостей;

– Необходимость принять трудное решение, от которого многое зависит.

Подобные периоды часто несут скрытый смысл — они помогают завершить старое и освободить место для нового. Даже если сейчас это кажется болезненным, впоследствии всё может обернуться во благо.