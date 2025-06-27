С 29 июня 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места

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Новые правила для автомобилей: запрет на въезд и стоянку рядом с водоёмами и в лесах с 2025 года

С 2025 года в России вступили в силу новые правила, ограничивающие въезд и стоянку автомобилей рядом с водоёмами и в лесных районах. Эти меры направлены на охрану природы, предотвращение лесных пожаров и уменьшение воздействия человека на экосистемы.

Где запрещено подъезжать на автомобиле?

Водоохранные зоны:

  • Реки длиной более 50 км — запрет на подъезд ближе 200 метров от берега.
  • Реки от 10 до 50 км — не ближе 100 метров.
  • Реки до 10 км, озёра и водохранилища — 50 метров.
  • Морские побережья — 500 метров.

Движение и парковка автомобилей разрешены только на дорогах с твёрдым покрытием или на специально оборудованных стоянках.

Лесные массивы:

Въезд в леса может быть ограничен или запрещён, особенно в сезон повышенной опасности пожаров. Нарушение противопожарных норм грозит штрафами.

Заповедники и национальные парки:

Въезд без разрешения в такие зоны запрещён. Нарушение может повлечь за собой штраф или даже конфискацию автомобиля.

Штрафы за нарушения

  • Въезд в водоохранную зону — штраф от 3 000 до 4 500 рублей.
  • Нарушение противопожарных норм в лесах — до 50 000 рублей.
  • Для юридических лиц штрафы могут достигать 400 000 рублей.
  • Незаконный въезд в заповедники может привести к конфискации автомобиля.

Как избежать штрафов?

  • Планируйте поездки заранее, проверяя актуальную информацию на сайтах МЧС и местных администраций.
  • Отдыхайте на официальных кемпингах и базах с оборудованными стоянками.
  • Избегайте парковки у водоёмов и въезда в лесные зоны на несанкционированных дорогах.

Зачем вводятся эти меры?

Основная цель новых ограничений — это охрана природы и предотвращение лесных пожаров. Автомобили могут разрушать почву, загрязнять водоёмы и способствовать эрозии. Увеличение количества лесных пожаров в последние годы подчеркнуло необходимость таких мер. Эти ограничения помогут сохранить экологический баланс и улучшить состояние природных ресурсов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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