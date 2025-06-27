С 29 июня 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места
kasheloff.ru
Новые правила для автомобилей: запрет на въезд и стоянку рядом с водоёмами и в лесах с 2025 года
С 2025 года в России вступили в силу новые правила, ограничивающие въезд и стоянку автомобилей рядом с водоёмами и в лесных районах. Эти меры направлены на охрану природы, предотвращение лесных пожаров и уменьшение воздействия человека на экосистемы.
Где запрещено подъезжать на автомобиле?
Водоохранные зоны:
- Реки длиной более 50 км — запрет на подъезд ближе 200 метров от берега.
- Реки от 10 до 50 км — не ближе 100 метров.
- Реки до 10 км, озёра и водохранилища — 50 метров.
- Морские побережья — 500 метров.
Движение и парковка автомобилей разрешены только на дорогах с твёрдым покрытием или на специально оборудованных стоянках.
Лесные массивы:
Въезд в леса может быть ограничен или запрещён, особенно в сезон повышенной опасности пожаров. Нарушение противопожарных норм грозит штрафами.
Заповедники и национальные парки:
Въезд без разрешения в такие зоны запрещён. Нарушение может повлечь за собой штраф или даже конфискацию автомобиля.
Штрафы за нарушения
- Въезд в водоохранную зону — штраф от 3 000 до 4 500 рублей.
- Нарушение противопожарных норм в лесах — до 50 000 рублей.
- Для юридических лиц штрафы могут достигать 400 000 рублей.
- Незаконный въезд в заповедники может привести к конфискации автомобиля.
Как избежать штрафов?
- Планируйте поездки заранее, проверяя актуальную информацию на сайтах МЧС и местных администраций.
- Отдыхайте на официальных кемпингах и базах с оборудованными стоянками.
- Избегайте парковки у водоёмов и въезда в лесные зоны на несанкционированных дорогах.
Зачем вводятся эти меры?
Основная цель новых ограничений — это охрана природы и предотвращение лесных пожаров. Автомобили могут разрушать почву, загрязнять водоёмы и способствовать эрозии. Увеличение количества лесных пожаров в последние годы подчеркнуло необходимость таких мер. Эти ограничения помогут сохранить экологический баланс и улучшить состояние природных ресурсов.
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