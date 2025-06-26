С 28 июня 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места
kasheloff.ru
С 2025 года в России вступили в силу новые правила, ограничивающие въезд и стоянку автомобилей рядом с водоёмами и в лесных районах.
Эти меры направлены на охрану природы и предотвращение лесных пожаров.
Где запрещено подъезжать на автомобиле:
Водоохранные зоны:
- Реки длиной более 50 км — запрет на подъезд ближе 200 метров от берега.
- Реки от 10 до 50 км — не ближе 100 метров.
- Реки до 10 км, озёра и водохранилища — 50 метров.
- Морские побережья — 500 метров.
Движение и парковка автомобилей разрешены только на дорогах с твёрдым покрытием и на специально оборудованных стоянках.
Лесные массивы:
Въезд в леса может быть ограничен или запрещён, особенно в сезон повышенной опасности пожаров. Нарушения противопожарных норм могут привести к штрафам.
Заповедники и национальные парки:
Въезд без разрешения запрещён, а нарушение может повлечь за собой штраф или конфискацию автомобиля.
Штрафы за нарушения:
- Въезд в водоохранную зону — штраф от 3 000 до 4 500 рублей.
- Нарушение противопожарных норм в лесах — до 50 000 рублей.
- Для юридических лиц штрафы могут составлять до 400 000 рублей.
- Незаконный въезд в заповедники может привести к конфискации автомобиля.
Как избежать штрафов:
- Планируйте поездки заранее, проверяя актуальную информацию на сайтах МЧС и местных администраций.
- Отдыхайте на официальных кемпингах и базах с оборудованными стоянками.
- Избегайте парковки у водоёмов и въезда в лесные зоны на несанкционированных дорогах.
Зачем вводятся эти меры?
Основная цель новых ограничений — охрана природы и предотвращение лесных пожаров. Автомобили могут разрушать почву, загрязнять водоёмы и способствовать эрозии. В последние годы увеличившееся количество лесных пожаров сделало эти меры крайне необходимыми.
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