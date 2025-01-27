С 28 января начнут лишать прав на 2 года: ГИБДД будет искать эти три типа водителей
otv-media.ru
С конца января, начиная с 28 числа, Государственная инспекция по безопасности дорожного движения усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения. В фокусе внимания инспекторов окажутся определённые категории водителей, нарушения которых могут привести к серьёзным последствиям.
Категории водителей под усиленным контролем
- Водители, управляющие в состоянии алкогольного опьянения. В период после новогодних праздников такие случаи особенно часты, что увеличивает риск дорожных аварий.
- Люди, предоставившие машину водителю в нетрезвом состоянии. Они также несут ответственность за возможные последствия таких действий.
- Отказ от медицинской проверки на состояние опьянения. Это равносильно управлению автомобилем после употребления алкоголя.
Меры наказания
За выявленные нарушения предусмотрены строгие штрафные санкции:
- Лишение водительских прав на период от 1,5 до 2 лет.
- Штрафные взыскания в размере 30 тысяч рублей.
Выводы и предостережения
Результаты предыдущих проверок подтверждают, что такие рейды способствуют снижению числа аварий. От каждого водителя требуется соблюдение правил и осторожность на дороге. Рекомендуется не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и не передавать автомобиль лицам, находящимся под воздействием алкоголя.
Эти меры предназначены не только для наказания, но и для профилактики дорожных происшествий. Они напоминают о необходимости ответственного отношения к управлению транспортным средством, обеспечивая безопасность на дорогах для всех участников движения, пишет news-komi.ru.
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