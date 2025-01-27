С 28 января начнут лишать прав на 2 года: ГИБДД будет искать эти три типа водителей

С конца января, начиная с 28 числа, Государственная инспекция по безопасности дорожного движения усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения. В фокусе внимания инспекторов окажутся определённые категории водителей, нарушения которых могут привести к серьёзным последствиям.

Категории водителей под усиленным контролем

Водители, управляющие в состоянии алкогольного опьянения. В период после новогодних праздников такие случаи особенно часты, что увеличивает риск дорожных аварий. Люди, предоставившие машину водителю в нетрезвом состоянии. Они также несут ответственность за возможные последствия таких действий. Отказ от медицинской проверки на состояние опьянения. Это равносильно управлению автомобилем после употребления алкоголя.

Меры наказания

За выявленные нарушения предусмотрены строгие штрафные санкции:

Лишение водительских прав на период от 1,5 до 2 лет.

Штрафные взыскания в размере 30 тысяч рублей.

Выводы и предостережения

Результаты предыдущих проверок подтверждают, что такие рейды способствуют снижению числа аварий. От каждого водителя требуется соблюдение правил и осторожность на дороге. Рекомендуется не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и не передавать автомобиль лицам, находящимся под воздействием алкоголя.

Эти меры предназначены не только для наказания, но и для профилактики дорожных происшествий. Они напоминают о необходимости ответственного отношения к управлению транспортным средством, обеспечивая безопасность на дорогах для всех участников движения, пишет news-komi.ru.