С 27 марта инспекторы на дорогах проверят всех, кого увидят - что они будут искать

Автомобилистам рассказали о новых проверках на дорогах, которые должны начаться уже с 27 марта. Инспекторы будут проверять всех водителей, которых заметят на своей территории. А определенные вещи в багажнике могут привести к лишению прав сроком как минимум на один год, передают PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты, новая волна таких проверок должна начаться вместе с новой рабочей неделей, то есть уже с 27 марта. Во многих российских регионах уже сейчас идет весенний сезон, во время которого люди отправляются в леса и к водоемам для того, чтобы поохотиться. Однако несоблюдение правил может привести для них к серьезным последствиям.

Инспекторы охотнадзора в ближайшее время будут более активно патрулировать все территории, которые для них отведены. А если представитель ведомства заметит автомобиль, на котором чаще всего и приезжают на охоту, водителя ждет проверка.

Проверять будут в первую очередь документы. Для того, чтобы охота прошла без проблем, необходимо оформлять специальное разрешение. А если его не будет, инспектор сразу же заглянет в багажник автомобиля. И если в багажнике обнаружат оружие и пойманную добычу, владельца авто ждет лишение прав на охоту на минимальный срок в один год, а максимум этого документа можно будет лишиться на два года.

Также специалисты предупредили, что наказание ждет всех, кто отправится на охоту с документами, оформленными на другого человека. Например, если охотиться будет мужчина с документами, в которых стоит имя его жены. В таком случае документ аннулируют тоже на срок от одного года до двух лет.