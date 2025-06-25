С 27 июня 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места
kasheloff.ru
С 2025 года в России вступили в силу новые правила, ограничивающие въезд и парковку автомобилей вблизи водоёмов и в лесных массивах.
Эти меры направлены на защиту природы и предотвращение лесных пожаров.
Где запрещено подъезжать на машине
Водоохранные зоны:
- Реки длиной более 50 км — запрещено подъезжать ближе 200 метров от берега.
- Реки длиной от 10 до 50 км — 100 метров.
- Реки до 10 км, озёра и водохранилища — 50 метров.
- Морские побережья — 500 метров.
Движение и стоянка автомобилей разрешены только по дорогам с твёрдым покрытием и на специально оборудованных стоянках.
Лесные массивы:
- Въезд может быть ограничен или полностью запрещён, особенно в пожароопасный период. Нарушение противопожарных правил в лесах может повлечь за собой штрафы.
Заповедники и национальные парки:
- Въезд без специального разрешения запрещён. Нарушение может привести к штрафу и конфискации автомобиля.
Штрафы за нарушения
- Въезд в водоохранную зону — штраф от 3 000 до 4 500 рублей.
- Нарушение противопожарных правил в лесах — до 50 000 рублей.
- Для юридических лиц штрафы могут достигать 400 000 рублей.
- Незаконный въезд в заповедники и на особо охраняемые территории может привести к конфискации автомобиля.
Как избежать штрафов
- Планируйте поездки заранее и проверяйте актуальную информацию на сайтах МЧС и местных администраций.
- Отдыхайте на официальных кемпингах и туристических базах с оборудованными стоянками.
- Избегайте парковки у водоёмов и въезда в лес на несанкционированных дорогах.
Зачем вводятся эти меры
Основная цель новых ограничений — защита природы и предотвращение лесных пожаров. Автомобили могут разрушать почву, загрязнять водоёмы и способствовать эрозии. Увеличение числа лесных пожаров в последние годы сделало эти меры крайне необходимыми.
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