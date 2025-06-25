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С 27 июня 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места

С 2025 года в России введены новые правила, огр...

kasheloff.ru

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С 2025 года в России вступили в силу новые правила, ограничивающие въезд и парковку автомобилей вблизи водоёмов и в лесных массивах.

Эти меры направлены на защиту природы и предотвращение лесных пожаров.

Где запрещено подъезжать на машине

Водоохранные зоны:

  • Реки длиной более 50 км — запрещено подъезжать ближе 200 метров от берега.
  • Реки длиной от 10 до 50 км — 100 метров.
  • Реки до 10 км, озёра и водохранилища — 50 метров.
  • Морские побережья — 500 метров.

Движение и стоянка автомобилей разрешены только по дорогам с твёрдым покрытием и на специально оборудованных стоянках.

Лесные массивы:

  • Въезд может быть ограничен или полностью запрещён, особенно в пожароопасный период. Нарушение противопожарных правил в лесах может повлечь за собой штрафы.

Заповедники и национальные парки:

  • Въезд без специального разрешения запрещён. Нарушение может привести к штрафу и конфискации автомобиля.

Штрафы за нарушения

  • Въезд в водоохранную зону — штраф от 3 000 до 4 500 рублей.
  • Нарушение противопожарных правил в лесах — до 50 000 рублей.
  • Для юридических лиц штрафы могут достигать 400 000 рублей.
  • Незаконный въезд в заповедники и на особо охраняемые территории может привести к конфискации автомобиля.

Как избежать штрафов

  • Планируйте поездки заранее и проверяйте актуальную информацию на сайтах МЧС и местных администраций.
  • Отдыхайте на официальных кемпингах и туристических базах с оборудованными стоянками.
  • Избегайте парковки у водоёмов и въезда в лес на несанкционированных дорогах.

Зачем вводятся эти меры

Основная цель новых ограничений — защита природы и предотвращение лесных пожаров. Автомобили могут разрушать почву, загрязнять водоёмы и способствовать эрозии. Увеличение числа лесных пожаров в последние годы сделало эти меры крайне необходимыми.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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