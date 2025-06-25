С 27 июня 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места

С 2025 года в России вступили в силу новые правила, ограничивающие въезд и парковку автомобилей вблизи водоёмов и в лесных массивах.

Эти меры направлены на защиту природы и предотвращение лесных пожаров.

Где запрещено подъезжать на машине

Водоохранные зоны:

Реки длиной более 50 км — запрещено подъезжать ближе 200 метров от берега.

Реки длиной от 10 до 50 км — 100 метров.

Реки до 10 км, озёра и водохранилища — 50 метров.

Морские побережья — 500 метров.

Движение и стоянка автомобилей разрешены только по дорогам с твёрдым покрытием и на специально оборудованных стоянках.

Лесные массивы:

Въезд может быть ограничен или полностью запрещён, особенно в пожароопасный период. Нарушение противопожарных правил в лесах может повлечь за собой штрафы.

Заповедники и национальные парки:

Въезд без специального разрешения запрещён. Нарушение может привести к штрафу и конфискации автомобиля.

Штрафы за нарушения

Въезд в водоохранную зону — штраф от 3 000 до 4 500 рублей.

Нарушение противопожарных правил в лесах — до 50 000 рублей.

Для юридических лиц штрафы могут достигать 400 000 рублей.

Незаконный въезд в заповедники и на особо охраняемые территории может привести к конфискации автомобиля.

Как избежать штрафов

Планируйте поездки заранее и проверяйте актуальную информацию на сайтах МЧС и местных администраций.

Отдыхайте на официальных кемпингах и туристических базах с оборудованными стоянками.

Избегайте парковки у водоёмов и въезда в лес на несанкционированных дорогах.

Зачем вводятся эти меры

Основная цель новых ограничений — защита природы и предотвращение лесных пожаров. Автомобили могут разрушать почву, загрязнять водоёмы и способствовать эрозии. Увеличение числа лесных пожаров в последние годы сделало эти меры крайне необходимыми.