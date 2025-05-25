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С 26 мая будет полностью запрещёно время на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места

Штрафы за пикник: где теперь нельзя парковаться...

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Штрафы за пикник: где теперь нельзя парковаться у рек, озёр и в лесу

С приближением лета всё больше россиян планируют отдых на природе — у воды и в лесу. Но теперь даже безобидный пикник может закончиться внезапным штрафом. Власти ужесточили правила въезда в водоохранные зоны и леса, а привычные маршруты стали зоной риска для водителей.

Новые границы водоохранных зон

Теперь нельзя парковать автомобиль ближе:

  • 50 метров — к малым рекам длиной до 10 км;

  • 200 метров — к крупным рекам (например, Волге, Оби);

  • 50 метров — к озёрам и водохранилищам;

  • 500 метров — от морского побережья.

Исключения действуют только для спецтехники и асфальтированных дорог. Даже временные пути, используемые при строительстве баз отдыха, требуют официального согласования.

Что грозит за нарушение

  • Частное лицо — штраф до 4 500 рублей;

  • Предприниматель — штраф до 400 000 рублей;

  • Повторное нарушение — возможна конфискация автомобиля.

Леса под контролем

Отдых в лесу тоже стал сложнее. При высокой пожарной опасности въезд может быть полностью запрещён. А в период особого противопожарного режима штрафы за нарушение достигают 50 000 рублей.

Как избежать проблем

  • Используйте официальные парковки и оборудованные зоны отдыха;

  • Отдавайте предпочтение пешим маршрутам до берега;

  • Следите за погодными предупреждениями и режимами ограничения, особенно в лесных районах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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