С 26 мая будет полностью запрещёно время на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места

Штрафы за пикник: где теперь нельзя парковаться у рек, озёр и в лесу

С приближением лета всё больше россиян планируют отдых на природе — у воды и в лесу. Но теперь даже безобидный пикник может закончиться внезапным штрафом. Власти ужесточили правила въезда в водоохранные зоны и леса, а привычные маршруты стали зоной риска для водителей.

Новые границы водоохранных зон

Теперь нельзя парковать автомобиль ближе:

50 метров — к малым рекам длиной до 10 км;

200 метров — к крупным рекам (например, Волге, Оби);

50 метров — к озёрам и водохранилищам;

500 метров — от морского побережья.

Исключения действуют только для спецтехники и асфальтированных дорог. Даже временные пути, используемые при строительстве баз отдыха, требуют официального согласования.

Что грозит за нарушение

Частное лицо — штраф до 4 500 рублей ;

Предприниматель — штраф до 400 000 рублей ;

Повторное нарушение — возможна конфискация автомобиля.

Леса под контролем

Отдых в лесу тоже стал сложнее. При высокой пожарной опасности въезд может быть полностью запрещён. А в период особого противопожарного режима штрафы за нарушение достигают 50 000 рублей.

Как избежать проблем