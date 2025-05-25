С 26 мая будет полностью запрещёно время на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места
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Штрафы за пикник: где теперь нельзя парковаться у рек, озёр и в лесу
С приближением лета всё больше россиян планируют отдых на природе — у воды и в лесу. Но теперь даже безобидный пикник может закончиться внезапным штрафом. Власти ужесточили правила въезда в водоохранные зоны и леса, а привычные маршруты стали зоной риска для водителей.
Новые границы водоохранных зон
Теперь нельзя парковать автомобиль ближе:
50 метров — к малым рекам длиной до 10 км;
200 метров — к крупным рекам (например, Волге, Оби);
50 метров — к озёрам и водохранилищам;
500 метров — от морского побережья.
Исключения действуют только для спецтехники и асфальтированных дорог. Даже временные пути, используемые при строительстве баз отдыха, требуют официального согласования.
Что грозит за нарушение
Частное лицо — штраф до 4 500 рублей;
Предприниматель — штраф до 400 000 рублей;
Повторное нарушение — возможна конфискация автомобиля.
Леса под контролем
Отдых в лесу тоже стал сложнее. При высокой пожарной опасности въезд может быть полностью запрещён. А в период особого противопожарного режима штрафы за нарушение достигают 50 000 рублей.
Как избежать проблем
Используйте официальные парковки и оборудованные зоны отдыха;
Отдавайте предпочтение пешим маршрутам до берега;
Следите за погодными предупреждениями и режимами ограничения, особенно в лесных районах.
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