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С 26 июня 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места

С 2025 года вступили в силу новые правила отдых...

kasheloff.ru

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Новые правила отдыха на природе в 2025 году: где нельзя подъезжать на машине и какие штрафы грозят нарушителям

С 2025 года вступили в силу новые ограничения для отдыхающих на природе. Запрещён подъезд к водоёмам и въезд в леса. Чтобы избежать штрафов и минимизировать ущерб природе, важно знать, где можно оставлять машину и какие правила необходимо соблюдать.

Где теперь нельзя подъезжать на машине?

С целью охраны природы и обеспечения безопасности отдыхающих введены новые ограничения:

Водоохранные зоны:

  • Для рек длиной более 50 км — запрещено подъезжать на 200 метров от берега.
  • Для рек длиной от 10 до 50 км — 100 метров.
  • Для рек до 10 км, озёр и водохранилищ — 50 метров.
  • Для морских побережий — 500 метров.

Леса:

  • Въезд может быть ограничен или полностью запрещён, особенно в пожароопасный период.

Заповедники и национальные парки:

  • Въезд без разрешения запрещён.
  • Парковка разрешена только на специально оборудованных стоянках, а движение автомобилей — только по дорогам с твёрдым покрытием.

Штрафы за нарушение

Нарушение новых правил может привести к серьёзным штрафам:

  • Въезд в водоохранную зону — от 3 до 4,5 тыс. рублей.
  • Нарушение противопожарных правил в лесах — до 50 тыс. рублей, в экстренных случаях — больше.
  • Для юридических лиц штрафы могут достигать 400 тыс. рублей.
  • Незаконный въезд в заповедники и на особо охраняемые территории может привести к конфискации автомобиля.

Как избежать неприятностей?

Чтобы не столкнуться с проблемами, соблюдайте несколько простых правил:

  • Изучите актуальные данные на сайтах МЧС и местных властей, особенно в пожароопасный сезон.
  • Отдыхайте на официальных кемпингах и туристических базах, где соблюдаются все правила.
  • Не пытайтесь парковать машину у водоёмов или въезжать в лес на несанкционированных дорогах.

Зачем вводятся эти меры?

Основная цель новых ограничений — защита природы и предотвращение лесных пожаров. Автомобили разрушают почву, загрязняют водоёмы и способствуют эрозии. Увеличение числа лесных пожаров в последние годы сделало эти меры крайне необходимыми. В условиях роста автотуризма важно, чтобы отдых был безопасным для природы.

Если вы планируете отдых на природе этим летом, обязательно ознакомьтесь с новыми правилами. Соблюдайте запреты на въезд и парковку у водоёмов и в лесах, выбирайте официальные кемпинги и следите за уведомлениями от МЧС, чтобы избежать штрафов и сохранить природу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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