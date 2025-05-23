С 25 мая будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места
dneprovec.by
Сезон пикников, поездок на природу и отдыха у воды в 2025 году осложняется новыми ограничениями. Власти ужесточили правила въезда и парковки в водоохранных зонах, чтобы защитить природу от разрушений и мусора.
Теперь даже обычная поездка на берег может обернуться крупным штрафом.
Что изменилось: точные запреты по расстоянию
Теперь запрещено парковать автомобиль ближе:
- чем 50 метров к небольшим рекам длиной до 10 км;
- чем 200 метров к крупным рекам — таким как Волга, Обь и другие;
- чем 50 метров к озёрам и водохранилищам;
- чем 500 метров к морскому побережью.
Исключения:
- спецтехника;
- асфальтированные и согласованные дороги;
- объездные пути только по согласованию с природоохранными ведомствами.
Даже временные маршруты, например при строительстве турбаз или кемпингов, теперь требуют официального разрешения.
Чем грозит нарушение
За неправильную парковку в запретной зоне:
- Штраф для граждан — до 4 500 рублей;
- Штраф для предпринимателей — до 400 000 рублей;
- При повторном нарушении возможна конфискация автомобиля.
Леса тоже под запретом
Если планируете выезд в лес — будьте осторожны. В период повышенной пожарной опасности:
- Въезд в лес может быть полностью запрещён;
- Штрафы — до 50 000 рублей при нарушении режима.
Это особенно актуально летом, когда устанавливается особый противопожарный режим. Даже попытка проехать по старой лесной дороге может закончиться крупным штрафом.
Что делать теперь
Из-за новых ограничений туристам и дачникам придётся:
- планировать маршруты заранее;
- искать официально оборудованные стоянки и кемпинги;
- быть готовыми к пешим переходам от парковок до воды;
- соблюдать правила природопользования, даже если раньше «все так делали».
Пикник у воды теперь — не только удовольствие, но и юридическая ответственность. Соблюдение правил защитит природу и сэкономит вам десятки тысяч рублей. Лучше лишний раз пройти пешком, чем лишиться автомобиля и отпуска.
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