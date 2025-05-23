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С 25 мая будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места

Весной и летом 2025 года ужесточаются правила в...

dneprovec.by

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Сезон пикников, поездок на природу и отдыха у воды в 2025 году осложняется новыми ограничениями. Власти ужесточили правила въезда и парковки в водоохранных зонах, чтобы защитить природу от разрушений и мусора.

Теперь даже обычная поездка на берег может обернуться крупным штрафом.

Что изменилось: точные запреты по расстоянию

Теперь запрещено парковать автомобиль ближе:

  • чем 50 метров к небольшим рекам длиной до 10 км;
  • чем 200 метров к крупным рекам — таким как Волга, Обь и другие;
  • чем 50 метров к озёрам и водохранилищам;
  • чем 500 метров к морскому побережью.

Исключения:

  • спецтехника;
  • асфальтированные и согласованные дороги;
  • объездные пути только по согласованию с природоохранными ведомствами.

Даже временные маршруты, например при строительстве турбаз или кемпингов, теперь требуют официального разрешения.

Чем грозит нарушение

За неправильную парковку в запретной зоне:

  • Штраф для граждан — до 4 500 рублей;
  • Штраф для предпринимателей — до 400 000 рублей;
  • При повторном нарушении возможна конфискация автомобиля.

Леса тоже под запретом

Если планируете выезд в лес — будьте осторожны. В период повышенной пожарной опасности:

  • Въезд в лес может быть полностью запрещён;
  • Штрафы — до 50 000 рублей при нарушении режима.

Это особенно актуально летом, когда устанавливается особый противопожарный режим. Даже попытка проехать по старой лесной дороге может закончиться крупным штрафом.

Что делать теперь

Из-за новых ограничений туристам и дачникам придётся:

  • планировать маршруты заранее;
  • искать официально оборудованные стоянки и кемпинги;
  • быть готовыми к пешим переходам от парковок до воды;
  • соблюдать правила природопользования, даже если раньше «все так делали».

Пикник у воды теперь — не только удовольствие, но и юридическая ответственность. Соблюдение правил защитит природу и сэкономит вам десятки тысяч рублей. Лучше лишний раз пройти пешком, чем лишиться автомобиля и отпуска.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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