С 25 мая будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места

Сезон пикников, поездок на природу и отдыха у воды в 2025 году осложняется новыми ограничениями. Власти ужесточили правила въезда и парковки в водоохранных зонах, чтобы защитить природу от разрушений и мусора.

Теперь даже обычная поездка на берег может обернуться крупным штрафом.

Что изменилось: точные запреты по расстоянию

Теперь запрещено парковать автомобиль ближе:

чем 50 метров к небольшим рекам длиной до 10 км;

чем 200 метров к крупным рекам — таким как Волга, Обь и другие;

чем 50 метров к озёрам и водохранилищам;

чем 500 метров к морскому побережью.

Исключения:

спецтехника;

асфальтированные и согласованные дороги;

объездные пути только по согласованию с природоохранными ведомствами.

Даже временные маршруты, например при строительстве турбаз или кемпингов, теперь требуют официального разрешения.

Чем грозит нарушение

За неправильную парковку в запретной зоне:

Штраф для граждан — до 4 500 рублей;

Штраф для предпринимателей — до 400 000 рублей;

При повторном нарушении возможна конфискация автомобиля.

Леса тоже под запретом

Если планируете выезд в лес — будьте осторожны. В период повышенной пожарной опасности:

Въезд в лес может быть полностью запрещён;

Штрафы — до 50 000 рублей при нарушении режима.

Это особенно актуально летом, когда устанавливается особый противопожарный режим. Даже попытка проехать по старой лесной дороге может закончиться крупным штрафом.

Что делать теперь

Из-за новых ограничений туристам и дачникам придётся:

планировать маршруты заранее;

искать официально оборудованные стоянки и кемпинги;

быть готовыми к пешим переходам от парковок до воды;

соблюдать правила природопользования, даже если раньше «все так делали».

Пикник у воды теперь — не только удовольствие, но и юридическая ответственность. Соблюдение правил защитит природу и сэкономит вам десятки тысяч рублей. Лучше лишний раз пройти пешком, чем лишиться автомобиля и отпуска.