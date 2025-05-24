С 25 мая будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха останется только поискать другие места

С приближением весенне-летнего сезона пикники у рек и озёр требуют более тщательной подготовки. Власти ужесточили правила въезда и парковки в водоохранных зонах, из-за чего привычные маршруты стали сложнее для водителей, которые не обращают внимания на ограничения.

Теперь нельзя парковаться ближе 50 метров от небольших речек длиной до 10 км. Для крупных рек, таких как Волга или Обь, запрещённая зона увеличена до 200 метров. Озёра и водохранилища окружены буферной зоной в 50 метров, а морское побережье — в 500 метров. Исключения сделаны только для спецтехники и дорог с твёрдым покрытием. Даже временные объездные пути при строительстве кемпингов должны быть согласованы с контролирующими органами.

Если водитель припаркуется в запретной зоне, его оштрафуют на 4,5 тысячи рублей. Для предпринимателей штрафы могут достигать 400 тысяч рублей, а при повторных нарушениях возможно изъятие автомобиля.

С лесами ситуация тоже непростая: въезд туда запрещён при высокой пожарной опасности. Штрафы в таких случаях доходят до 50 тысяч рублей, особенно в периоды особого противопожарного режима. Из-за этих правил туристам приходится менять привычные маршруты, искать оборудованные стоянки или планировать пешие прогулки от парковок до мест отдыха у воды, пишет источник.