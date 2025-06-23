С 25 июня 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места
kasheloff.ru
Новые правила отдыха на природе в 2025 году: где нельзя подъезжать на машине и какие штрафы грозят нарушителям
С этим летом вступили в силу новые ограничения для отдыхающих на природе. Запрещён подъезд к водоёмам и въезд в леса. Важно знать, где можно парковать машину, чтобы избежать штрафов и защитить природу.
Где теперь нельзя подъезжать на машине?
С целью защиты природы и обеспечения безопасности отдыхающих, в 2025 году были введены новые ограничения:
Водоохранные зоны:
- Для рек длиной более 50 км — запрет на 200 метров от берега.
- Для рек длиной от 10 до 50 км — 100 метров.
- Для рек до 10 км, озёр и водохранилищ — 50 метров.
- Для морских побережий — 500 метров.
Леса:
- Въезд может быть ограничен или полностью запрещён, особенно в пожароопасный период.
Заповедники и национальные парки:
- Въезд без разрешения также запрещён.
- Парковка разрешена только на специально оборудованных стоянках, а автомобили можно использовать только по дорогам с твёрдым покрытием.
Штрафы за нарушение
Нарушение правил может привести к серьёзным штрафам:
- Въезд в водоохранную зону — от 3 до 4,5 тыс. рублей.
- Нарушение противопожарных правил в лесу — до 50 тыс. рублей, в экстренных ситуациях — больше.
- Для юридических лиц штрафы могут достигать 400 тыс. рублей.
- В заповедниках и на особо охраняемых территориях незаконный въезд может привести к конфискации автомобиля.
Как избежать неприятностей?
Чтобы избежать штрафов и сохранить природу, следуйте простым рекомендациям:
- Ознакомьтесь с актуальными данными на сайтах МЧС и местных администраций, особенно в пожароопасный сезон.
- Отдыхайте на оборудованных кемпингах и туристических базах, где соблюдаются все правила подъезда.
- Не нарушайте запреты — не пытайтесь парковаться у водоёмов или въезжать в лес на неразрешённых дорогах.
Зачем вводятся эти меры?
Главная цель этих ограничений — охрана природы и предотвращение лесных пожаров. Автомобили разрушают почву, загрязняют водоёмы и способствуют эрозии. В последние годы количество лесных пожаров увеличилось, и такие меры стали крайне необходимыми.
С учётом роста автотуризма, важно, чтобы отдых был безопасным и не наносил вреда природе.
Если вы собираетесь на природу этим летом, обязательно ознакомьтесь с новыми правилами. Соблюдайте запреты на въезд и парковку у водоёмов и в лесах, выбирайте официальные кемпинги и следите за уведомлениями от МЧС, чтобы избежать штрафов и сохранить природу.
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