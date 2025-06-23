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С 25 июня 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места

Летний отдых на природе с автомобилем может ста...

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Новые правила отдыха на природе в 2025 году: где нельзя подъезжать на машине и какие штрафы грозят нарушителям

С этим летом вступили в силу новые ограничения для отдыхающих на природе. Запрещён подъезд к водоёмам и въезд в леса. Важно знать, где можно парковать машину, чтобы избежать штрафов и защитить природу.

Где теперь нельзя подъезжать на машине?

С целью защиты природы и обеспечения безопасности отдыхающих, в 2025 году были введены новые ограничения:

Водоохранные зоны:

  • Для рек длиной более 50 км — запрет на 200 метров от берега.
  • Для рек длиной от 10 до 50 км — 100 метров.
  • Для рек до 10 км, озёр и водохранилищ — 50 метров.
  • Для морских побережий — 500 метров.

Леса:

  • Въезд может быть ограничен или полностью запрещён, особенно в пожароопасный период.

Заповедники и национальные парки:

  • Въезд без разрешения также запрещён.
  • Парковка разрешена только на специально оборудованных стоянках, а автомобили можно использовать только по дорогам с твёрдым покрытием.

Штрафы за нарушение

Нарушение правил может привести к серьёзным штрафам:

  • Въезд в водоохранную зону — от 3 до 4,5 тыс. рублей.
  • Нарушение противопожарных правил в лесу — до 50 тыс. рублей, в экстренных ситуациях — больше.
  • Для юридических лиц штрафы могут достигать 400 тыс. рублей.
  • В заповедниках и на особо охраняемых территориях незаконный въезд может привести к конфискации автомобиля.

Как избежать неприятностей?

Чтобы избежать штрафов и сохранить природу, следуйте простым рекомендациям:

  • Ознакомьтесь с актуальными данными на сайтах МЧС и местных администраций, особенно в пожароопасный сезон.
  • Отдыхайте на оборудованных кемпингах и туристических базах, где соблюдаются все правила подъезда.
  • Не нарушайте запреты — не пытайтесь парковаться у водоёмов или въезжать в лес на неразрешённых дорогах.

Зачем вводятся эти меры?

Главная цель этих ограничений — охрана природы и предотвращение лесных пожаров. Автомобили разрушают почву, загрязняют водоёмы и способствуют эрозии. В последние годы количество лесных пожаров увеличилось, и такие меры стали крайне необходимыми.

С учётом роста автотуризма, важно, чтобы отдых был безопасным и не наносил вреда природе.

Если вы собираетесь на природу этим летом, обязательно ознакомьтесь с новыми правилами. Соблюдайте запреты на въезд и парковку у водоёмов и в лесах, выбирайте официальные кемпинги и следите за уведомлениями от МЧС, чтобы избежать штрафов и сохранить природу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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