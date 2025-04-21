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С 23 апреля появится новая беда для всех, кто получает пенсию на банковскую карту

Новая волна телефонного мошенничества угрожает ...

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Пожилые люди, получающие пенсию на банковскую карту, вновь оказались в центре внимания аферистов.

Особенно часто злоумышленники охотятся за клиентами Сбербанка, предупреждают представители финансовой организации. Новая схема обмана выглядит правдоподобно, но несёт реальную угрозу — потерю всех накоплений.

Сценарий обмана: что происходит

Мошенники звонят пенсионеру, представляясь работниками банка. Причина звонка звучит безобидно — участие в якобы проводимом опросе по программе лояльности. За участие обещают начисление бонусов.

Но параллельно аферисты интересуются, поступила ли пенсия на карту. Затем под предлогом перевода «вознаграждения» просят продиктовать номер карты. Получив его, они запускают перевод, и жертве приходит СМС с кодом подтверждения. Если человек озвучивает этот код по телефону — деньги сразу исчезают со счёта.

Как защититься от телефонных мошенников

Эксперты и представители банков призывают соблюдать простые, но важные меры предосторожности:

  • Никогда не сообщайте посторонним данные карты и коды из СМС.
  • Не ведите разговор с подозрительными абонентами, даже если номер выглядит как официальный.

Помните: настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают личную информацию по телефону.

Если возникли сомнения — завершите разговор и позвоните в банк сами, используя номер с официального сайта.

Бдительность — лучшая защита от мошенников.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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