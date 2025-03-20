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С 21 марта услуги ЖКХ станут дешевле для всех пенсионеров. Вводится добротная льгота

С 1 марта 2025 года изменятся тарифы на отоплен...

oka.fm

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С 1 марта 2025 года россияне будут платить за отопление по новой системе: тарифы перестанут быть одинаковыми круглый год.

Теперь платежи за отопление будут зависеть от реального потребления энергии — зимой суммы вырастут, а летом, наоборот, уменьшатся. Годовая сумма останется неизменной, однако сезонные колебания могут удивить: например, в январе сумма в квитанции будет значительно выше, а в июле — гораздо скромнее.

Компенсации за капремонт: какие льготы для пенсионеров?

Для пенсионеров введены новые правила компенсации взносов на капитальный ремонт. Люди в возрасте 70-79 лет получат возврат 50% взносов, а тем, кто старше 80 лет, вернут 100%. Однако есть важные условия: компенсация предоставляется только тем пенсионерам, которые живут либо сами, либо с неработающими родственниками-пенсионерами или инвалидами.

Кроме того, существует ограничение по площади жилья. Например, в Москве «потолок» для компенсации одинокому пенсионеру — 33 м².

Как получить субсидию на ЖКУ?

Если расходы на коммунальные услуги составляют более 10–15% от дохода семьи (в зависимости от региона), можно претендовать на субсидию. В Москве этот порог — 10%, в Якутии — 15%. Субсидии выдаются на полгода, и по окончании этого срока нужно подать заявление на продление. Важно не забывать о сроках подачи документов.

Региональные льготы: какие «плюшки» ждут в разных городах?

В Москве одинокие пенсионеры освобождаются от оплаты за вывоз мусора. В Санкт-Петербурге тем, кто проработал в городе более 20 лет, предоставляется 50% скидка на ЖКУ. В Московской области ветераны получают 50% компенсацию, а малоимущие пенсионеры — 100% компенсацию на коммунальные услуги.

Тарифы на ЖКУ: увеличение на 11,9% в 2025 году

С летнего сезона 2025 года тарифы на коммунальные услуги вырастут на 11,9%. В крупных городах рост может быть еще выше, в то время как в регионах увеличение тарифов будет менее значительным. Например, в Москве и Сочи тарифы поднимутся на 15%, в небольших городах — на 8%.

Как оформить льготы?

Для оформления льгот и компенсаций можно обратиться в МФЦ или через портал «Госуслуги». Документы, которые могут потребоваться, включают паспорт, пенсионное удостоверение и справку о составе семьи.

Для тех, кто не хочет тратить время на очереди, есть возможность подать заявление онлайн и получить ответ в личном кабинете, сообщает oren1.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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