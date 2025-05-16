С 21 мая водителей начнут штрафовать за такой тип колес - кто попал в список

С нового года в России вступают в силу обязательные правила сезонности шин.

За езду зимой на летней резине или летом на шипах водителям грозят штрафы. ГИБДД начнёт проводить регулярные рейды и проверять состояние покрышек.

Почему летняя резина зимой — угроза жизни

С 1 декабря по 28 февраля использовать летнюю резину будет официально запрещено. При низких температурах такие шины твердеют и теряют сцепление с дорогой. Это делает автомобиль неуправляемым на снегу или льду и резко повышает риск аварий.

Даже нешипованная зимняя резина подходит для круглогодичной езды, но зимой глубина её протектора должна быть не менее 4 мм. В противном случае — штраф уже сейчас.

Шипованная резина летом: вредна и опасна

С июня по август под запрет попадёт использование шипованных шин. На тёплом асфальте они ухудшают управляемость автомобиля, быстро изнашиваются и наносят вред дорожному покрытию.

Новые меры контроля: что изменится в 2025 году

До конца 2024 года меры носят рекомендательный характер. Однако с января 2025 года начнутся регулярные проверки ГИБДД. За нарушение сезонных требований — административное наказание. Размер штрафов пока не уточнён, но, по предварительным данным, он составит от 500 до 3000 рублей.

Что делать водителям уже сейчас

Меняйте шины по сезону, ориентируясь не только на календарь, но и на температуру воздуха

Проверяйте износ и целостность шин: микротрещины и стертый протектор — сигнал к замене

Планируйте визит в СТО заранее — осенью и весной сервисы работают на пределе

Новые правила — ради безопасности, а не для отчётности

Цель реформы — не увеличение числа штрафов, а снижение числа ДТП. Правильный выбор шин существенно влияет на устойчивость автомобиля и общее состояние дорожной безопасности. Ответственность водителей в этом вопросе — решающий фактор.