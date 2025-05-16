С 21 мая водителей начнут штрафовать за такой тип колес - кто попал в список
immunocap.ru
С нового года в России вступают в силу обязательные правила сезонности шин.
За езду зимой на летней резине или летом на шипах водителям грозят штрафы. ГИБДД начнёт проводить регулярные рейды и проверять состояние покрышек.
Почему летняя резина зимой — угроза жизни
С 1 декабря по 28 февраля использовать летнюю резину будет официально запрещено. При низких температурах такие шины твердеют и теряют сцепление с дорогой. Это делает автомобиль неуправляемым на снегу или льду и резко повышает риск аварий.
Даже нешипованная зимняя резина подходит для круглогодичной езды, но зимой глубина её протектора должна быть не менее 4 мм. В противном случае — штраф уже сейчас.
Шипованная резина летом: вредна и опасна
С июня по август под запрет попадёт использование шипованных шин. На тёплом асфальте они ухудшают управляемость автомобиля, быстро изнашиваются и наносят вред дорожному покрытию.
Новые меры контроля: что изменится в 2025 году
До конца 2024 года меры носят рекомендательный характер. Однако с января 2025 года начнутся регулярные проверки ГИБДД. За нарушение сезонных требований — административное наказание. Размер штрафов пока не уточнён, но, по предварительным данным, он составит от 500 до 3000 рублей.
Что делать водителям уже сейчас
- Меняйте шины по сезону, ориентируясь не только на календарь, но и на температуру воздуха
- Проверяйте износ и целостность шин: микротрещины и стертый протектор — сигнал к замене
- Планируйте визит в СТО заранее — осенью и весной сервисы работают на пределе
Новые правила — ради безопасности, а не для отчётности
Цель реформы — не увеличение числа штрафов, а снижение числа ДТП. Правильный выбор шин существенно влияет на устойчивость автомобиля и общее состояние дорожной безопасности. Ответственность водителей в этом вопросе — решающий фактор.
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