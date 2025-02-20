С 21 февраля начнут лишать прав на выезде из города: ГИБДД будет останавливать всех по вечерам

С 17 февраля водители должны быть особенно внимательны к усиленному присутствию сотрудников Госавтоинспекции на дорогах.

В этот период начнется новая кампания по повышению дорожной безопасности, особое внимание в которой будет уделено вечернему и ночному времени, когда статистика ДТП из-за алкогольного опьянения водителей резко возрастает.

Расширение зон проверок

Контрольные меры ГИБДД не ограничатся городскими районами. Посты будут установлены также за пределами города, в местах, известных попытками водителей избежать встречи с правоохранителями. Это решение является ответом на увеличивающееся количество аварий, спровоцированных вождением в состоянии опьянения.

Методика проведения проверок

В ходе планируемых рейдов каждый остановленный автомобиль будет тщательно проверен на содержание алкоголя или наркотиков в крови водителя. В случае возникновения подозрений на опьянение, водителю немедленно предложат пройти медицинское обследование.

Отказ от теста приведет к немедленному лишению водительских прав, независимо от результатов последующих анализов. Те водители, которые допустят управление автомобилем лицами в состоянии опьянения, также подвергнутся строгим мерам.

Последствия для нарушителей

Последствия для тех, кто попадется на управлении транспортным средством в состоянии опьянения, будут строгими. Наряду с штрафами и лишением прав, нарушителям может грозить уголовная ответственность, особенно в случаях, когда их действия приводят к ДТП с серьезными последствиями.

Цель ужесточения мер

Эти меры направлены на снижение количества дорожных происшествий, вызванных употреблением алкоголя или наркотиков. Повышение уровня безопасности на дорогах является приоритетной задачей Госавтоинспекции в борьбе за жизни и здоровье граждан.