С 21 апреля полностью запрещен монтаж натяжных потолков: заставят убрать и не разрешат установить новые

Хотите обновить квартиру, но переживаете из-за возможных претензий от соседей или проверок? Прежде чем браться за ремонт, стоит подумать о последствиях. Некоторые переделки могут закончиться не только штрафами, но и требованием вернуть всё как было.

Что может пойти не так

1. Необычные окна

Если заменить стандартные белые рамы на, например, чёрные или изменить форму стеклопакета, можно нарушить внешний облик дома. Это особенно критично, если здание историческое или у него единый фасад. При жалобе соседа возможен штраф до 50 000 рублей.

2. Слишком низкий потолок

Иногда ради дизайна потолок занижают. Но если «опустить» его более чем на 5 см, можно получить штраф и требование вернуть прежнюю высоту.

3. Радиаторы на своё усмотрение

Перенос батарей, добавление секций или установка на балконе — вмешательство в систему отопления. Это грозит штрафом до 30 000 рублей и обязанностью вернуть всё на место.

4. Кондиционер на фасаде

Установка наружного блока кондиционера без согласования может испортить внешний вид здания. Соседи могут подать жалобу, а в результате — суд и демонтаж за ваш счёт.

5. Перестановка плиты

Даже смена местоположения газовой или электрической плиты требует одобрения. Без согласования возможны штрафы и требования всё вернуть назад.

Как избежать проблем

Перед началом работ стоит:

Собрать нужные документы,

Получить одобрение (например, 2/3 жильцов при общедомовых изменениях),

Подать заявление через портал “Госуслуги”.

Процесс может занять от месяца до полугода, но избавит от лишних волнений в будущем.

Что грозит за самодеятельность

При проверке жилищной инспекцией можно нарваться на штраф от 2 000 до 300 000 рублей. Жалобы соседей из-за шума или нарушений фасада могут дойти до суда.

Альтернатива: легализация через суд

Если ремонт уже сделан, иногда проще узаконить изменения через суд, чем проходить все бюрократические этапы заранее. Но такой путь всё же лучше обсуждать с юристом.

Вывод

Желание сделать ремонт — это здорово. Но чтобы не получить в ответ головную боль и штрафы, лучше заранее разобраться, какие изменения допустимы, а какие — нет, сообщает источник.