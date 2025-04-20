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С 21 апреля появится новая беда для всех, комы приходит пенсия на банковскую карту

Пенсионеры, получающие выплаты на банковскую ка...

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Пенсионеры, получающие выплаты на банковскую карту, вновь стали главной целью мошенников. Особенно часто под удар попадают клиенты Сбербанка.

Как действует схема

Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками банка. Повод — участие в «опросе» по некой программе лояльности. Обещают бонусы или подарки. При этом уточняют, поступили ли деньги — например, свежая пенсия.

Далее пенсионера просят назвать номер карты. Мошенники вводят эти данные в систему онлайн-переводов. На телефон жертвы приходит СМС с кодом подтверждения. Если человек называет его вслух — деньги тут же списываются со счёта, сообщает primpress.

Как защититься

Банки регулярно напоминают:

  • Никогда не называйте СМС-коды и данные карты по телефону.

  • Не доверяйте звонкам с незнакомых номеров — даже если кажется, что звонит банк.

  • Сотрудники банка не спрашивают личные данные по телефону.

  • Если есть сомнения — кладите трубку и перезванивайте по официальному номеру банка.

Оставайтесь бдительными и предупреждайте близких — особенно пожилых. Простая осторожность поможет избежать серьёзных потерь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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