С 21 апреля появится новая беда для всех, комы приходит пенсия на банковскую карту
shoes-web.ru
Пенсионеры, получающие выплаты на банковскую карту, вновь стали главной целью мошенников. Особенно часто под удар попадают клиенты Сбербанка.
Как действует схема
Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками банка. Повод — участие в «опросе» по некой программе лояльности. Обещают бонусы или подарки. При этом уточняют, поступили ли деньги — например, свежая пенсия.
Далее пенсионера просят назвать номер карты. Мошенники вводят эти данные в систему онлайн-переводов. На телефон жертвы приходит СМС с кодом подтверждения. Если человек называет его вслух — деньги тут же списываются со счёта, сообщает primpress.
Как защититься
Банки регулярно напоминают:
Никогда не называйте СМС-коды и данные карты по телефону.
Не доверяйте звонкам с незнакомых номеров — даже если кажется, что звонит банк.
Сотрудники банка не спрашивают личные данные по телефону.
Если есть сомнения — кладите трубку и перезванивайте по официальному номеру банка.
Оставайтесь бдительными и предупреждайте близких — особенно пожилых. Простая осторожность поможет избежать серьёзных потерь.
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