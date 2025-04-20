С 21 апреля появится новая беда для всех, комы приходит пенсия на банковскую карту

Пенсионеры, получающие выплаты на банковскую карту, вновь стали главной целью мошенников. Особенно часто под удар попадают клиенты Сбербанка.

Как действует схема

Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками банка. Повод — участие в «опросе» по некой программе лояльности. Обещают бонусы или подарки. При этом уточняют, поступили ли деньги — например, свежая пенсия.

Далее пенсионера просят назвать номер карты. Мошенники вводят эти данные в систему онлайн-переводов. На телефон жертвы приходит СМС с кодом подтверждения. Если человек называет его вслух — деньги тут же списываются со счёта, сообщает primpress.

Как защититься

Банки регулярно напоминают:

Никогда не называйте СМС-коды и данные карты по телефону.

Не доверяйте звонкам с незнакомых номеров — даже если кажется, что звонит банк.

Сотрудники банка не спрашивают личные данные по телефону.

Если есть сомнения — кладите трубку и перезванивайте по официальному номеру банка.

Оставайтесь бдительными и предупреждайте близких — особенно пожилых. Простая осторожность поможет избежать серьёзных потерь.