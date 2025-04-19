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С 21 апреля появится новая беда для всех, кому приходит пенсия на банковскую карту

Пожилые люди, которые используют банковские кар...

yarnews163.ru

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Пожилые люди, которые используют банковские карты для получения пенсионных выплат, вновь сталкиваются с повышенным риском стать жертвами мошенников. Особенно часто нацелены на эту группу населения аферисты, работающие с картами Сбербанка.

Как работает мошенничество?

Мошенники часто звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками банка. Они предлагают участие в фиктивном опросе, связанном с программой поощрений. Аферисты обещают бонусы, которые якобы должны поступить на банковскую карту в качестве вознаграждения. В ходе разговора они узнают, было ли недавно зачисление средств на счет (например, пенсии).

Далее мошенники просят сообщить номер карты, который используется для получения выплат. Введя эти данные в систему денежных переводов, они ждут, пока на телефон жертвы поступит SMS-сообщение с кодом подтверждения. Если пенсионер сообщит этот код, деньги мгновенно списываются с его счета.

Меры предосторожности

Банки настоятельно рекомендуют соблюдать следующие меры безопасности, чтобы избежать попадания в ловушку мошенников:

  1. Не сообщайте коды из SMS-сообщений и данные своей банковской карты. Сотрудники банка никогда не будут запрашивать такую информацию по телефону.

  2. Не отвечайте на сомнительные звонки, даже если номер на экране выглядит как номер банка. Мошенники могут подделать идентификацию звонящего, чтобы создать видимость официального контакта.

  3. Помните, что сотрудники банка никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону, включая CVV-код, PIN-код или коды из SMS-сообщений.

  4. Если у вас есть сомнения, прекратите разговор и сами позвоните в банк по официальному номеру телефона, указанному на сайте или на вашей банковской карте. Это гарантированно поможет избежать мошенничества и защитить ваши сбережения.

Итоги

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно быть осторожным и помнить, что банковские сотрудники никогда не будут запрашивать личные данные по телефону. Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сохранить ваши деньги и избежать неприятных ситуаций, пишет PRIMPRESS.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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