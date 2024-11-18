Новости России
· 16+ · Полина Модестова

С 20 ноября: владелец "Ашана" и "Леруа Мерлен" перевернет шопинг в России — решение для всех проживающих в России

С 20 ноября 2024 года покупки в известных гипер...

teplolub-uk.ru

Подписаться в Telegram

С 20 ноября 2024 года, покупатели "Ашана" и "Леруа Мерлен" смогут наслаждаться новой системой бонусов, которая позволит им приобретать товары, фактически не используя свои деньги. Эта инициатива ставит целью уменьшить финансовую нагрузку на потребителей и сделать покупки более доступными.

Как функционирует система в "Ашане"?

За весь октябрь "Ашан" предлагал клиентам получать кешбэк до 80% при покупке определенных товаров. Теперь накопленные бонусы можно будет использовать с 6 ноября как средство оплаты. Эти баллы аккумулируются на картах лояльности и могут заменить собой наличные или платежи картами.

Преимущества новой системы кешбэка

Введение такой системы кешбэка делает "Ашан" еще более привлекательным для постоянных покупателей. Собирая бонусы, клиенты могут значительно сократить свои расходы, используя их для получения товаров по всему магазину.

Что нового в "Леруа Мерлен"?

Подобно "Ашану", "Леруа Мерлен" в октябре позволил своим клиентам зарабатывать бонусы за покупки в интернет-магазине и при использовании карт определенных банков. Начиная с 15 ноября, эти бонусы также можно будет тратить на любые товары.

Преимущества для покупателей включают:

  1. Удобство: бонусы автоматически начисляются на карты лояльности.
  2. Экономия: использование бонусов вместо денег снижает ежемесячные расходы.
  3. Гибкость: широкий выбор товаров доступен для покупки бонусами.

Как воспользоваться новой системой?

Покупателям "Ашана" и "Леруа Мерлен" стоит проверить баланс бонусов на своих картах лояльности и начать использовать их с указанных дат. Эта возможность позволит каждому покупателю извлечь максимальную выгоду из каждого визита в магазин.

Эта новая система открывает эпоху умных покупок, где каждый может управлять своим бюджетом эффективнее, обеспечивая максимальную выгоду и удовольствие от шопинга без лишних затрат.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

14 часов назад

«Очень важен уход в течение первого года жизни»: врач дала советы мамам недоношенных детей

Интересное в Казани

день назад

Ложное ощущение безопасности: стоматолог из Казани рассказала, как можно потерять здоровые зубы

анабиоз тараканов в квартире

Новости Татарстана

22 часа назад

Умер 58-летний экс-солит группы «На-На» Владимир Левкин

Важное в РТ

3 дня назад

Казанец Гимран Абдуллин и команда из Иннополиса стали победителями ИТ-чемпионата True Tech Champ

мелирование для мужчин в Москве

Новости Татарстана

день назад

За 2024 год в Татарстане выращено 30,8 млн сеянцев и саженцев по нацпроекту «Экология»

Новости Татарстана

16 часов назад

Ученые создали бессмертную муху, оцифровав ее мозг

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане подешевели сливочное масло и сыр

Новости Казани

час назад

Опубликован райдер Григория Лепса перед концертом в Казани 18 ноября

Новости Татарстана

16 часов назад

На трассе Татарстана образовалась 10-км пробка
Новости Казани
2 дня назад

В летевшем в Казань самолете 13 ноября возникла проблема с двигателем в небе

Выясняется, что сигналы срочности никто не отпр...

Новости Казани

час назад

Зарубежные СМИ написали о смерти женщины в Самосырово

Новости Татарстана

15 часов назад

ДУМ Татарстана утвердило даты Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2025 году

Новости Татарстана

17 часов назад

Казанский УНИКС одержал победу над «Енисеем» в рамках Единой лиги ВТБ.

Новости Татарстана

19 часов назад

В Набережных Челнах появились проекционные пешеходные переходы на проспекте Яшьлек
В Казани мужчина с ножом ворвался в пункт "Озон...
Новости Казани
3 часа назад

В Казани мужчина с ножом ворвался в пункт "Озон" и напал на посылки

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане бывшего сотрудника ГИМС обвиняют в получении взяток на десятки тысяч рублей

Новости Татарстана

19 часов назад

Гидрометцентр предупреждает о тумане в Татарстане

Новости Казани

20 часов назад

Футболист Федор Смолов объявил о вознаграждении за информацию об украденных часах в Казани
Фолк-музыка помогает татарстанцам в поисках сво...
Важное в РТ
5 дней назад

Фолк-музыка помогает татарстанцам в поисках своей идентичности