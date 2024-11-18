С 20 ноября: владелец "Ашана" и "Леруа Мерлен" перевернет шопинг в России — решение для всех проживающих в России

С 20 ноября 2024 года, покупатели "Ашана" и "Леруа Мерлен" смогут наслаждаться новой системой бонусов, которая позволит им приобретать товары, фактически не используя свои деньги. Эта инициатива ставит целью уменьшить финансовую нагрузку на потребителей и сделать покупки более доступными.

Как функционирует система в "Ашане"?

За весь октябрь "Ашан" предлагал клиентам получать кешбэк до 80% при покупке определенных товаров. Теперь накопленные бонусы можно будет использовать с 6 ноября как средство оплаты. Эти баллы аккумулируются на картах лояльности и могут заменить собой наличные или платежи картами.

Преимущества новой системы кешбэка

Введение такой системы кешбэка делает "Ашан" еще более привлекательным для постоянных покупателей. Собирая бонусы, клиенты могут значительно сократить свои расходы, используя их для получения товаров по всему магазину.

Что нового в "Леруа Мерлен"?

Подобно "Ашану", "Леруа Мерлен" в октябре позволил своим клиентам зарабатывать бонусы за покупки в интернет-магазине и при использовании карт определенных банков. Начиная с 15 ноября, эти бонусы также можно будет тратить на любые товары.

Преимущества для покупателей включают:

Удобство: бонусы автоматически начисляются на карты лояльности. Экономия: использование бонусов вместо денег снижает ежемесячные расходы. Гибкость: широкий выбор товаров доступен для покупки бонусами.

Как воспользоваться новой системой?

Покупателям "Ашана" и "Леруа Мерлен" стоит проверить баланс бонусов на своих картах лояльности и начать использовать их с указанных дат. Эта возможность позволит каждому покупателю извлечь максимальную выгоду из каждого визита в магазин.

Эта новая система открывает эпоху умных покупок, где каждый может управлять своим бюджетом эффективнее, обеспечивая максимальную выгоду и удовольствие от шопинга без лишних затрат.