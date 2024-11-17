С 20 ноября: владелец "Ашана" и "Леруа Мерлен" перевернет шопинг в России — решение для каждого из россиян

Все покупатели таких магазинов как "Ашан" и "Леруа Мерлен" уже с 20 ноября получат уникальную возможность. Они смогут приобретать товары, используя при этом бонусные баллы, накопленные ранее. Они станут не просто приятным бонусом, а полноценной платежной единицей. Данная инициатива позволит покупателям приобрести товары, не используя при этом наличные или банковские карты.

Напомним, как бонусная система работает. К примеру, в "Ашане" покупатели могут получать до 80% кэшбэка на некоторые виды товаров в категории уже с октября. А вот с ноября бонусы можно использовать для того, чтобы оплачивать свои покупки. Для этого нужно только отдать карту лояльности продавцу в момент оплаты, тогда стоимость самой покупки будет уменьшена соответственно тому, какое количество бонусов было на вашей карте.

Почему это выгодно для покупателей?

Это предложение значительно уменьшает финансовую нагрузку на покупателей, позволяя им сэкономить и получить больше товаров за меньшие деньги. Накопление бонусов и их использование для последующих покупок превращают каждую покупку в инвестицию в будущие экономии.

Нововведения от "Леруа Мерлен"

По аналогии с "Ашаном", "Леруа Мерлен" внедрил систему бонусов за покупки, сделанные в октябре через их онлайн-магазин или при оплате картами аффилированных банков. Начиная с 15 ноября, эти бонусы также можно будет использовать для оплаты товаров.

Преимущества программы

Это очень простая система в использовании . Все бонусы будут автоматически начисляться на карту в момент покупки.

. Все бонусы будут автоматически начисляться на карту в момент покупки. Позволит экономить собственные средства . Бонусы не просто дают вам какую-то небольшую скидку, а превращаются в самые настоящие деньги. Это позволить сильно снизить количество расходов.

. Бонусы не просто дают вам какую-то небольшую скидку, а превращаются в самые настоящие деньги. Это позволить сильно снизить количество расходов. Появится вариативность. Приобрести можно все, что угодно, при этом не растрачивая собственные деньги. Так на бонусные средства можно купить что-то такое о чем вы давно мечтали.

Как приступить к экономии собственного бюджета?

Начать использовать систему лояльности с бонусами очень просто. Все, что вам нужно, - это проверить, каков баланс вашей карты лояльности. И в ноябре вы можете приходить в магазин и смело отдавать эту карту на кассе, чтобы получить заслуженную выгоду.

Эта новаторская бонусная программа обещает изменить привычный подход к шопингу, делая его более доступным и приятным для каждого покупателя.