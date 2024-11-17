Новости России
· 16+ · Полина Модестова

С 20 ноября: владелец "Ашана" и "Леруа Мерлен" перевернет шопинг в России — решение для каждого из россиян

С 20 ноября 2024 года клиенты "Ашана" и "Леруа ...

news.myseldon.com

Подписаться в Telegram

Все покупатели таких магазинов как "Ашан" и "Леруа Мерлен" уже с 20 ноября получат уникальную возможность. Они смогут приобретать товары, используя при этом бонусные баллы, накопленные ранее. Они станут не просто приятным бонусом, а полноценной платежной единицей. Данная инициатива позволит покупателям приобрести товары, не используя при этом наличные или банковские карты.

Напомним, как бонусная система работает. К примеру, в "Ашане" покупатели могут получать до 80% кэшбэка на некоторые виды товаров в категории уже с октября. А вот с ноября бонусы можно использовать для того, чтобы оплачивать свои покупки. Для этого нужно только отдать карту лояльности продавцу в момент оплаты, тогда стоимость самой покупки будет уменьшена соответственно тому, какое количество бонусов было на вашей карте.

Почему это выгодно для покупателей?

Это предложение значительно уменьшает финансовую нагрузку на покупателей, позволяя им сэкономить и получить больше товаров за меньшие деньги. Накопление бонусов и их использование для последующих покупок превращают каждую покупку в инвестицию в будущие экономии.

Нововведения от "Леруа Мерлен"

По аналогии с "Ашаном", "Леруа Мерлен" внедрил систему бонусов за покупки, сделанные в октябре через их онлайн-магазин или при оплате картами аффилированных банков. Начиная с 15 ноября, эти бонусы также можно будет использовать для оплаты товаров.

Преимущества программы

  • Это очень простая система в использовании. Все бонусы будут автоматически начисляться на карту в момент покупки.
  • Позволит экономить собственные средства. Бонусы не просто дают вам какую-то небольшую скидку, а превращаются в самые настоящие деньги. Это позволить сильно снизить количество расходов.
  • Появится вариативность. Приобрести можно все, что угодно, при этом не растрачивая собственные деньги. Так на бонусные средства можно купить что-то такое о чем вы давно мечтали.

Как приступить к экономии собственного бюджета?

Начать использовать систему лояльности с бонусами очень просто. Все, что вам нужно, - это проверить, каков баланс вашей карты лояльности. И в ноябре вы можете приходить в магазин и смело отдавать эту карту на кассе, чтобы получить заслуженную выгоду.

Эта новаторская бонусная программа обещает изменить привычный подход к шопингу, делая его более доступным и приятным для каждого покупателя.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане 16 ноября два пешехода погибли в ДТП

Интересное в Казани

день назад

Ложное ощущение безопасности: стоматолог из Казани рассказала, как можно потерять здоровые зубы

виды домашних тараканов фото и описание

Новости Казани

день назад

Рахимов: в раздевалку, где исчезли часы Смолова, не заходил никто из «Рубина»

Интересное в Казани

3 дня назад

От кариеса до пульпита за 1 месяц: стоматолог из Казани объяснила, чем грозит ребенку ранняя потеря молочных зубов

ремонт каменной столешницы из искусственного камня в Самаре

Новости Татарстана

10 часов назад

Умер 58-летний экс-солит группы «На-На» Владимир Левкин

Новости Татарстана

день назад

За 2024 год в Татарстане выращено 30,8 млн сеянцев и саженцев по нацпроекту «Экология»

Новости Татарстана

4 часа назад

Ученые создали бессмертную муху, оцифровав ее мозг

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане подешевели сливочное масло и сыр

Лонгриды

2 часа назад

«Очень важен уход в течение первого года жизни»: врач дала советы мамам недоношенных детей
Лонгриды
2 дня назад

«Ты тупенький, а мы все умные»: стало известно, как бороться со школьным буллингом

Одним из наиболее распространенных их проявлени...

Новости Татарстана

3 часа назад

ДУМ Татарстана утвердило даты Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2025 году

Новости Татарстана

4 часа назад

На трассе Татарстана образовалась 10-км пробка

Новости Татарстана

5 часов назад

Казанский УНИКС одержал победу над «Енисеем» в рамках Единой лиги ВТБ.

Новости Татарстана

7 часов назад

В Набережных Челнах появились проекционные пешеходные переходы на проспекте Яшьлек
В Татарстане на 70-м году жизни скончался ветер...
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане на 70-м году жизни скончался ветеран прокуратуры Иршат Яруллин

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане бывшего сотрудника ГИМС обвиняют в получении взяток на десятки тысяч рублей

Новости Казани

8 часов назад

Футболист Федор Смолов объявил о вознаграждении за информацию об украденных часах в Казани

Новости Татарстана

11 часов назад

Татарстан получит еще 2 «Метеора-2020» в 2025 году
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Каз...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни