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С 20 ноября полностью вычеркнут из квитанций ЖКУ: приятный сюрприз - для всех, у кого есть счетчики учета

С 19 ноября 2024 года в России вступают в силу ...

mendeleevsk.tatarstan.ru

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С 19 ноября 2024 года в России вступают в силу нововведения, касающиеся оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В соответствии с последними решениями правительства, определённые категории граждан будут освобождены от уплаты комиссионных сборов при оплате ЖКУ, что направлено на облегчение их финансового бремени.

Это изменение является частью более широкой социальной инициативы, начатой ещё в апреле 2024 года, когда было принято постановление, освобождающее эти же категории граждан от штрафов за просрочку платежей по ЖКУ с 1 июля того же года.

Категории граждан, которые могут не платить комиссию

Новые льготы распространяются на следующие социальные группы:

  • Многодетные семьи: Взрослые члены таких семей получают освобождение от комиссий как признание и поддержка их вклада в общество.
  • Родственники ветеранов: Включая семьи участников Великой Отечественной войны, а также ветеранов других боевых действий, особенно тех, кто погиб или стал инвалидом.
  • Инвалиды: Эта мера призвана уменьшить финансовую нагрузку на лиц, имеющих ограниченные возможности.
  • Пенсионеры: Учитывая их ограниченные доходы, освобождение от комиссий значительно помогает в управлении личными финансами.

Средняя ставка комиссии, взимаемой при оплате ЖКУ, традиционно составляла около 3%. Отмена этих сборов позволит гражданам не только экономить, но и более эффективно распоряжаться своими средствами, что важно в условиях экономической нестабильности.

Влияние изменений на экономическое благополучие граждан

Устранение комиссий оказывает непосредственное воздействие на снижение ежемесячных расходов граждан, что, в свою очередь, может способствовать улучшению их общего благосостояния. Эти меры помогают укрепить финансовую стабильность уязвимых слоев населения, давая им больше возможностей для сбережений или необходимых трат.

Таким образом, правительственная политика в сфере ЖКУ стремится не только к повышению качества жизни граждан, но и к построению более справедливой экономической системы, в которой каждый член общества чувствует поддержку государства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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