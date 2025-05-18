С 20 мая водителей теперь будут штрафовать за такой тип колес - кто попал в список

Начиная с осени 2023 года в России появились новые рекомендации по сезонной эксплуатации шин. Пока они носят рекомендательный характер, но с 2025 года правила станут обязательными, а за их нарушение начнут выписывать штрафы. Цель — повысить безопасность на дорогах и снизить количество аварий.

Что изменится?

Главное нововведение — запрет на использование несезонной резины.

С декабря по февраль нельзя ездить на летних шинах. На морозе они теряют эластичность, хуже цепляются за дорогу и увеличивают риск заноса.

С июня по август запрещены шипованные шины. Они портят асфальт, хуже тормозят на тёплой дороге и быстро изнашиваются.

Допускается езда на зимней нешипованной резине круглый год, но только если она в хорошем состоянии. Особенно зимой важно, чтобы глубина протектора была не меньше 4 мм — за нарушение этого правила штрафуют уже сейчас.

Пока предупреждают, скоро — штрафы

Инспекторы пока ограничиваются устными замечаниями, особенно в регионах с нестабильной погодой. Но с 2025 года проверки станут регулярными, а за несоблюдение сезонных требований начнут наказывать рублём, пишет chuvashianews.ru.

Почему это важно?

Нововведения — не прихоть, а забота о безопасности. Правильная резина:

снижает риск ДТП;

увеличивает устойчивость машины на дороге;

помогает сохранить шины и подвеску;

улучшает тормозной путь.

Советы водителям

Меняйте шины по погоде, а не по календарю. Если заморозки начались раньше декабря — пора «переобуваться».

Следите за состоянием покрышек. Даже визуально целая шина может быть непригодна из-за микротрещин и износа.

Проверяйте резину на СТО. Это особенно важно при использовании всесезонных шин, которые быстрее изнашиваются.

Вывод:

Сезонная смена шин — не просто формальность. Это один из ключевых элементов безопасного вождения. Соблюдая новые правила, водитель не только избегает штрафов, но и бережёт свою жизнь и здоровье других участников движения.