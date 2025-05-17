С 20 мая водителей станут штрафовать за такой тип колес - кто попал в список

Некоторые россияне имеют право уйти на пенсию до достижения общего пенсионного возраста. Об этом напомнил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, сообщает агентство «Прайм».

Женщины и мужчины с большим трудовым стажем

Женщины могут выйти на пенсию досрочно, если имеют не менее 37 лет стажа и им уже исполнилось 55 лет .

Мужчины — при 42 годах стажа и возрасте от 60 лет.

Кто ещё имеет право на досрочную пенсию?

Люди, работающие на вредных или опасных производствах .

Жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий.

Многодетные матери , особенно те, кто воспитывает трёх и более детей.

Предпенсионеры, которые потеряли работу и не смогли найти новую, могут оформить пенсию на два года раньше положенного срока.

Повышение пенсий для силовиков

В ближайшее время в России планируется индексация пенсий, и в этот раз она коснётся военных пенсионеров. В результате, как отмечается, средняя военная пенсия составит около 45 тысяч рублей, пишет chuvashianews.ru.