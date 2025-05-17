С 20 мая водителей станут штрафовать за такой тип колес - кто попал в список
fomebel.ru
Некоторые россияне имеют право уйти на пенсию до достижения общего пенсионного возраста. Об этом напомнил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, сообщает агентство «Прайм».
Женщины и мужчины с большим трудовым стажем
Женщины могут выйти на пенсию досрочно, если имеют не менее 37 лет стажа и им уже исполнилось 55 лет.
Мужчины — при 42 годах стажа и возрасте от 60 лет.
Кто ещё имеет право на досрочную пенсию?
Люди, работающие на вредных или опасных производствах.
Жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий.
Многодетные матери, особенно те, кто воспитывает трёх и более детей.
Предпенсионеры, которые потеряли работу и не смогли найти новую, могут оформить пенсию на два года раньше положенного срока.
Повышение пенсий для силовиков
В ближайшее время в России планируется индексация пенсий, и в этот раз она коснётся военных пенсионеров. В результате, как отмечается, средняя военная пенсия составит около 45 тысяч рублей, пишет chuvashianews.ru.
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