С 20 мая водителей станут штрафовать за такой тип колес - кто попал в список

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Некоторые россияне имеют право уйти на пенсию д...

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Некоторые россияне имеют право уйти на пенсию до достижения общего пенсионного возраста. Об этом напомнил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, сообщает агентство «Прайм».

Женщины и мужчины с большим трудовым стажем

  • Женщины могут выйти на пенсию досрочно, если имеют не менее 37 лет стажа и им уже исполнилось 55 лет.

  • Мужчины — при 42 годах стажа и возрасте от 60 лет.

Кто ещё имеет право на досрочную пенсию?

  • Люди, работающие на вредных или опасных производствах.

  • Жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий.

  • Многодетные матери, особенно те, кто воспитывает трёх и более детей.

  • Предпенсионеры, которые потеряли работу и не смогли найти новую, могут оформить пенсию на два года раньше положенного срока.

Повышение пенсий для силовиков

В ближайшее время в России планируется индексация пенсий, и в этот раз она коснётся военных пенсионеров. В результате, как отмечается, средняя военная пенсия составит около 45 тысяч рублей, пишет chuvashianews.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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