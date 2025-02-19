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С 20 февраля начнут лишать прав на выезде из города: ГИБДД будет останавливать всех по вечерам

С 17 февраля водителям следует ожидать усиленны...

usolie.info

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С 17 февраля водители должны быть готовы к новой волне активизации дорожного контроля со стороны Госавтоинспекции.

Особое внимание будет уделено проверкам в вечернее и ночное время, когда риск дорожно-транспортных происшествий, связанных с алкогольным опьянением, значительно возрастает.

Расширение зоны действия проверок

Контрольные посты ГИБДД будут установлены не только в черте города, но и за его пределами, особенно в тех местах, где водители чаще всего пытаются избежать встречи с правоохранителями. Это решение принято в ответ на увеличение числа аварий, вызванных вождением в состоянии алкогольного опьянения.

Как будут проходить проверки

В рамках усиленных рейдов, каждый остановленный водитель будет подвергнут детальной проверке на наличие алкоголя или наркотиков в крови. Если у инспекторов возникнут подозрения на опьянение, водитель будет направлен на медицинское обследование.

Отказ от прохождения такого обследования автоматически приведет к лишению водительских прав, даже если дальнейшие анализы не подтвердят наличие алкоголя в крови. Аналогичные меры коснутся и тех водителей, кто передает управление своим автомобилем лицам в нетрезвом состоянии.

Последствия для нарушителей

Последствия для тех, кто будет пойман на вождении в нетрезвом состоянии, предельно серьезны. Помимо штрафов и возможного лишения прав, такие нарушения нередко приводят к более тяжелым юридическим последствиям, включая уголовную ответственность в случае причинения вреда здоровью и жизни других участников дорожного движения.

Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и предотвращение аварий, вызванных алкогольным или наркотическим опьянением водителей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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