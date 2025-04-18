С 20 апреля появится новая беда для всех, кто получает пенсию на банковскую карту
trashbox.ru
Пенсионеры, получающие пенсию на карту, снова оказались в зоне риска.
Сотрудники Сбербанка предупреждают о новой мошеннической схеме, нацеленной именно на эту категорию граждан. Особенно часто злоумышленники выбирают держателей карт Сбербанка.
Как действует обман
Мошенники звонят пенсионеру, представляясь сотрудниками банка. Повод — якобы участие в опросе по программе лояльности. За это, как говорят аферисты, можно получить бонусы на карту. Но перед этим они специально проверяют, поступили ли деньги на счёт — например, свежая пенсия.
Во время разговора просят назвать номер карты. Затем мошенники вводят его в сервис перевода денег. На телефон жертвы приходит СМС с кодом подтверждения. Если назвать его по телефону — средства мгновенно уходят со счёта.
Как не стать жертвой
Банки подчёркивают:
- Никогда не сообщайте коды из СМС и данные своей карты.
- Не отвечайте на подозрительные звонки, даже если на экране отображается номер, похожий на банковский.
- Сотрудники банка не запрашивают личные данные по телефону.
- Если возникли сомнения — лучше сразу положить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру, сообщает primpress.
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