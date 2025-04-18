С 20 апреля появится новая беда для всех, кто получает пенсию на банковскую карту

Пенсионеры, получающие пенсию на карту, снова оказались в зоне риска.

Сотрудники Сбербанка предупреждают о новой мошеннической схеме, нацеленной именно на эту категорию граждан. Особенно часто злоумышленники выбирают держателей карт Сбербанка.

Как действует обман

Мошенники звонят пенсионеру, представляясь сотрудниками банка. Повод — якобы участие в опросе по программе лояльности. За это, как говорят аферисты, можно получить бонусы на карту. Но перед этим они специально проверяют, поступили ли деньги на счёт — например, свежая пенсия.

Во время разговора просят назвать номер карты. Затем мошенники вводят его в сервис перевода денег. На телефон жертвы приходит СМС с кодом подтверждения. Если назвать его по телефону — средства мгновенно уходят со счёта.

Как не стать жертвой

Банки подчёркивают: