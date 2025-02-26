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С 2 марта будет полностью бесплатно для всех пенсионеров: вводится добротная льгота

Узнайте, как новый круглосуточный режим работы ...

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Недавние изменения в режиме работы центров активного долголетия ознаменовали новую эру в поддержке пенсионеров в России.

Эти центры, теперь функционирующие круглосуточно, обеспечивают пожилым людям беспрепятственный доступ к образовательным и развлекательным программам каждый день недели.

Основные изменения:

Раньше центры активного долголетия работали только по будням, ограничивая доступ для многих пенсионеров, занятых дневными обязанностями. Теперь же, работая круглосуточно, они предлагают свои услуги абсолютно бесплатно, что стало значительным шагом в улучшении социальной поддержки пожилых.

Преимущества нового режима:

  • Постоянный доступ: Центры теперь доступны в любое время, что позволяет пенсионерам легко интегрировать посещения в свой ежедневный график.
  • Гибкость посещений: Благодаря круглосуточному режиму, пенсионеры могут выбирать время для участия в мероприятиях, которое лучше всего соответствует их личным предпочтениям и потребностям.
  • Расширение возможностей: Бесплатный доступ к мероприятиям позволяет пенсионерам наслаждаться разнообразными активностями, от спорта до культурных собраний, без дополнительных расходов.
  • Улучшение качества жизни: Регулярное участие в социальных и физических активностях способствует лучшему здоровью и благополучию пожилых людей.

Комментарий эксперта:

Анастасия Киреева, специалист по социальной поддержке, подчеркивает важность этих изменений:

«Переход на круглосуточный график открыл для пожилых людей новые горизонты самореализации и социального взаимодействия, что несомненно способствует улучшению их общего благосостояния».

Круглосуточный режим работы центров активного долголетия — это прорыв в обеспечении поддержки пожилых людей в России. Это нововведение не только облегчает доступ к культурным и образовательным ресурсам, но и значительно расширяет возможности для активного и здорового образа жизни среди пенсионеров, сообщает progorodsamara.ru.

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