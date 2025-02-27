Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

С 2 марта будет полностью бесплатно для всех пенсионеров: в силу вступает добротная льгота

Изучите, как центры активного долголетия в Росс...

omsk-kprf.ru

Подписаться на Дзен.канал

С момента перехода центров активного долголетия на круглосуточный график работы, жизнь пенсионеров в России получила новый импульс.

Теперь старшее поколение имеет неограниченный доступ к образовательным, культурным и развлекательным мероприятиям, что радикально улучшает их социальную активность и общее благополучие.

Основное содержание:

Изменения в доступности услуг: Центры, ранее ограниченные рабочими часами, теперь открыты круглосуточно. Это обеспечивает пожилым возможность участвовать в программах и мероприятиях в любое удобное для них время, что особенно ценно для тех, кто сталкивался с ограничениями в своем графике или мобильности.

Преимущества круглосуточной работы:

  • Доступность на постоянной основе: Эта новая модель позволяет пенсионерам посещать центры в любое время, обеспечивая лучшую адаптацию к их личным расписаниям и потребностям.
  • Индивидуальный подход к досугу: Пенсионеры могут выбирать мероприятия, которые наилучшим образом соответствуют их интересам и физическому состоянию, от утренних занятий йогой до вечерних культурных лекций.
  • Социализация и общение: Регулярное взаимодействие с сверстниками и участие в групповых активностях способствует снижению чувства одиночества и изоляции.
  • Поддержка активного образа жизни: Постоянный доступ к физическим упражнениям и умственным занятиям поддерживает как физическое, так и психическое здоровье.

Мнение эксперта

«Непрерывный доступ к ресурсам центров активного долголетия значительно облегчает вовлечение пенсионеров в активную жизнь, создавая благоприятные условия для их самореализации на разных уровнях», — комментирует Анастасия Киреева, эксперт по вопросам социальной поддержки.

Круглосуточный доступ к центрам активного долголетия в России является прогрессивным шагом к созданию более инклюзивного и поддерживающего общества для пожилых. Это нововведение не только упрощает доступ к нужным ресурсам, но и открывает двери для более полноценного и счастливого проживания в золотые годы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Семьи больше не в приоритете? Что скрывается за падением рождаемости в Татарстане

Новости России

день назад

Куда, блин, ехать? Что можно отведать на Масленицу в Приволжье

уничтожение клопов препараты

Лонгриды

день назад

Синоптики раскрыли даты: вот когда зима окончательно покинет Казань

Новости Казани

2 дня назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

повесить карниз в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

В Китае казнили женщину за похищение и продажу 17 детей

Не у нас

день назад

Адвоката из Петербурга задержали за съемку порно с 7-летней дочерью

Не у нас

день назад

Mash: во Владикавказе спасатель МЧС умер при попытке снять кошку с дерева

Новости Татарстана

день назад

Глава Минпромторга РТ напомнил о важности создания архивов

Новости Казани

день назад

Тарасова: тренеры по фигурному катанию переедут в Казань для работы с Загитовой
Лонгриды
2 дня назад

Опасный алкоголь: почему в Татарстане растёт число отравлений?

В Татарстане за январь 2025 года зарегистрирова...

Новости Казани

час назад

В Казани за 83 млн рублей реконструируют Дворец культуры химиков

Интересное в Казани

10 часов назад

Kоманда ИТLE дарит путевку в Умру – паломничество к священным местам для мусульман

Новости Казани

час назад

4 марта в Московском и Авиастроительном районе отключат воду

Не у нас

8 часов назад

Постоянный стресс на работе увеличивает биологический возраст офисных сотрудников
СК просит ареста для главы исполнительного коми...
Новости Татарстана
день назад

СК просит ареста для главы исполнительного комитета Альметьевска Айнура Исхакова

Не у нас

8 часов назад

Сбербанк обучил ИИ анализу банковских данных

Новости Казани

10 часов назад

Альберт Бодокия рассказал, куда казанцам лучше всего полететь на отдых весной

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане усилят меры безопасности во время Рамадана
“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без...
Интересное в Казани
4 дня назад

“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без выходных”: предприниматель из Казани рассказал, чем придется пожертвовать ради открытия своего дела