С 2 мая за установку таких фар весной начнут лишать прав – стоят у каждого второго водителя

LED-фары на авто: как не остаться без прав и сделать езду безопаснее

Светодиодные фары становятся всё популярнее среди водителей. Они не только придают автомобилю современный вид, но и реально помогают лучше видеть дорогу в темноте или в плохую погоду. Однако стоит помнить — за установку таких фар можно и прав лишиться.

Почему LED-фары — это хорошо

Светодиоды дают яркий, чёткий и равномерный свет. Они потребляют меньше энергии, чем галогенки, а служат в разы дольше. Это особенно важно для старых машин, где электросистема может быть слабее. Такие лампы делают ночные поездки комфортнее и безопаснее.

Что говорит закон

В России просто так заменить обычные фары на светодиодные нельзя. Если фары не прошли сертификацию или их установка не одобрена производителем, это считается незаконным переоборудованием. Водителю грозит не только штраф, но и лишение прав до одного года. Также придётся за свой счёт снимать эти фары.

После 2019 года Верховный суд уточнил правила. Если фары светят слишком ярко, неправильно направлены или даже светят красным — накажут строго. Но если всё установлено по ГОСТу и не мешает другим, ограничиваются штрафом в 500 рублей. Правда, и в этом случае фары придётся демонтировать.

Опасности при неправильной установке

Не сертифицированные фары или плохой монтаж могут ослепить встречных водителей. Это опасно и может привести к аварии. Кроме того, такие переделки мешают пройти техосмотр, а при проверке на дороге вас точно не похвалят — штраф и требование всё вернуть, как было.

Как установить правильно

Если всё-таки решили перейти на LED, делайте это с умом:

Покупайте лампы с сертификатами, одобренные для использования на дорогах.

Обращайтесь в сертифицированные сервисы для установки и регулировки.

Убедитесь, что фары направлены правильно и не слепят других водителей.

Зимой — будьте особенно внимательны

Зимой на машину ложится дополнительная нагрузка: аккумулятор теряет ёмкость, возрастает потребление энергии. Поэтому регулярно проверяйте его состояние. Также следите за работой печки и не забывайте прогревать двигатель перед поездкой — это продлит срок службы агрегатов и сделает поездки комфортнее.

Вывод

LED-фары — это современно, удобно и безопасно, если подойти к установке грамотно. Только качественная оптика, профессиональный монтаж и соблюдение закона помогут избежать штрафов и сделать автомобиль по-настоящему надёжным, пишет chuvashianews.ru.