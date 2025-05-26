С 2 июня пенсионеров ждёт прибавка за март и апрель из-за 2 строчек в трудовой

Пенсионерам разрешили перерасчёт пенсий за март–май из-за ошибок в трудовых книжках

Если в вашей трудовой книжке есть ошибки, которые занижают стаж, Пенсионный фонд теперь пересчитает выплаты за март, апрель и май. Даже две исправленные записи могут увеличить ежемесячную пенсию на несколько тысяч рублей.

Почему это важно?

Пенсия напрямую зависит от стажа и зарплаты. Ошибки в трудовой — незаверенные исправления, пропущенные переводы или отсутствие печатей — могут «урезать» стаж и лишить законных денег.

Пример из жизни:

У одной пенсионерки из России семь лет работы стали считаться как пять. Из-за этого её пенсия была меньше на тысячи рублей в месяц.

Что делать, если нашли ошибки:

Запросите у работодателя справку о работе.

Если компания закрыта — обращайтесь в архив.

При отказе Пенсионного фонда — подавайте иск в суд. Даже устные показания коллег учитываются.

Как проверить трудовую книжку:

Все записи должны быть с печатью и подписью.

Нет незакрытых исправлений.

Прописаны даты приёма, перевода и увольнения.

Когда ждать перерасчёта:

Пенсионный фонд рассматривает заявление до 30 дней. Прибавка начнёт идти со следующего месяца и будет включена в основную пенсию.

Главное:

Не откладывайте проверку — даже одна ошибка может стоить вам денег. Пенсия должна быть справедливой, сообщает progorod58.