С 2 июня пенсионеров ждёт прибавка за март и апрель из-за 2 строчек в трудовой
hi-tech.mail.ru
Пенсионерам разрешили перерасчёт пенсий за март–май из-за ошибок в трудовых книжках
Если в вашей трудовой книжке есть ошибки, которые занижают стаж, Пенсионный фонд теперь пересчитает выплаты за март, апрель и май. Даже две исправленные записи могут увеличить ежемесячную пенсию на несколько тысяч рублей.
Почему это важно?
Пенсия напрямую зависит от стажа и зарплаты. Ошибки в трудовой — незаверенные исправления, пропущенные переводы или отсутствие печатей — могут «урезать» стаж и лишить законных денег.
Пример из жизни:
У одной пенсионерки из России семь лет работы стали считаться как пять. Из-за этого её пенсия была меньше на тысячи рублей в месяц.
Что делать, если нашли ошибки:
- Запросите у работодателя справку о работе.
- Если компания закрыта — обращайтесь в архив.
- При отказе Пенсионного фонда — подавайте иск в суд. Даже устные показания коллег учитываются.
Как проверить трудовую книжку:
- Все записи должны быть с печатью и подписью.
- Нет незакрытых исправлений.
- Прописаны даты приёма, перевода и увольнения.
Когда ждать перерасчёта:
Пенсионный фонд рассматривает заявление до 30 дней. Прибавка начнёт идти со следующего месяца и будет включена в основную пенсию.
Главное:
Не откладывайте проверку — даже одна ошибка может стоить вам денег. Пенсия должна быть справедливой, сообщает progorod58.
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