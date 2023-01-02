Водителям сообщили о неожиданном изменении, которое многих ждет на АЗС уже в ближайшее время. Во время новогодних праздников в подобную ситуацию могут попасть многие водители: их могут лишить прав на длительный срок после определенных действий, передает PRIMPRESS.

Во время посещения автозаправок автомобилисты могут потерять концентрацию, отвлечься и в итоге уехать с места, забыв вытащить заправочный шланг из бензобака. От этого на каникулах не застрахован никто, но не все знают, что подобная ситуация может обернуться для владельца авто лишением прав.

В данной ситуации важно не просто возместить ущерб, но и оформить все с помощью расписки. Стоимость ремонта при повреждении оборудования АЗС, как правило, составляет от 7 до 20 тысяч рублей. Многие водители предпочитают заплатить эту сумму сразу и уехать. Однако делать этого нельзя, поскольку руководство заправки может после этого вызвать ГИБДД и представить все, как будто автомобилист покинул место происшествия.

В таком случае водителю грозит уже статья за оставление места ДТП, по которой будет лишение прав на срок от одного года до полутора лет. Избежать наказания уже не получится, поскольку факт аварии подтвердят камеры наблюдения, а суд в подобных случаях почти всегда встает на сторону ГИБДД.