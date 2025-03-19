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С 19 марта услуги ЖКХ станут дешевле для всех пенсионеров. Вводится фантастическая льгота

С весны 2025 года вводятся новые правила оплаты...

progorod58.ru

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С весны 2025 года вводятся новые правила оплаты отопления – теперь суммы в квитанциях будут зависеть от фактически потребленного тепла. Зимой придется платить больше, а летом — меньше, но общая сумма за год останется прежней.

Пример:
Январь – платеж напомнит счет из ресторана.
Июль – будет похож на чек из кафе.

Компенсации за капремонт: возраст решает

70–79 лет – компенсация 50%.
80+ лет100% возврат взносов.

Но! Нужно жить одному или с неработающими пенсионерами/инвалидами. Важен и норматив площади – например, в Москве максимум 33 м² на человека.

Субсидии: если коммуналка "съедает" бюджет

Если траты на ЖКХ превышают 10–15% дохода, можно оформить субсидию:
В Москве – порог 10%.
В Якутии15%.

Субсидию выдают на 6 месяцев, затем нужно продлевать.

Региональные бонусы: кому повезло?

Москва – одинокие пенсионеры не платят за вывоз мусора.
Питер50% скидка на ЖКУ тем, кто проработал в городе 20+ лет.
Московская область – ветеранам 50% компенсации, малоимущим пенсионерам 100%.

Подорожание коммуналки: готовим кошельки

С лета 2025 года тарифы вырастут на 11,9%.
В Москве и Сочи – подорожание до 15%.
В маленьких городах – около 8%.

Как оформить льготы?

Через МФЦ – принесите документы (паспорт, пенсионное удостоверение, справку о составе семьи).
Онлайн на "Госуслугах" – подайте заявку без очередей, ответ придет в личный кабинет.

P.S. Проверьте площадь квартиры! Может, вы уже подходите под льготу? И не забудьте про газовую плиту – штрафы за нарушения с 2025 года тоже растут!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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