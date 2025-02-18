С 19 февраля начнут лишать прав на выезде из города: ГИБДД будет останавливать всех по вечерам

С 17 февраля водителям следует ожидать усиленного контроля со стороны Госавтоинспекции, особенно в вечерние и ночные часы.

Инспекторы ГИБДД будут устанавливать контрольные посты как в черте города, так и за его пределами, преимущественно в местах, где водители обычно стараются избежать встречи с правоохранителями.

Интенсификация проверок

Новая волна проверок направлена на выявление и пресечение нарушений ПДД, с особым вниманием к водителям, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Эти меры вызваны высоким уровнем дорожно-транспортных происшествий, происходящих по вине пьяных водителей.

Консеквенции для нарушителей

В рамках рейдов каждый остановленный водитель будет тщательно проверяться на состояние опьянения. В случае подозрений на алкогольное или наркотическое воздействие, водителя немедленно направят на медицинское обследование. Отказ от прохождения этого обследования повлечет за собой неминуемое лишение водительских прав, даже если последующие тесты не выявят алкоголь в крови.

Такие же меры будут применяться и к тем, кто позволяет управлять своим автомобилем лицам в нетрезвом состоянии, сообщает primpress.ru.