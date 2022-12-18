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· Регина Шигабетдинова

С 19 декабря начнут лишать прав на 1,5 года даже тех, кто не пил: ГИБДД будет останавливать всех

С 19 декабря начнут лишать прав на 1,5 года даже тех, кто не пил: ГИБДД будет останавливать всех

Фото: Госавтоинспекция России

Автомобилистов предупредили о начале новых проверок на дорогах со стороны ГИБДД. На определенных участках трасс автоинспекторы будут останавливать всех водителей. А лишить прав сроком на полтора года смогут даже тех автомобилистов, которые не употребляли алкоголь, передаёт PRIMPRESS.

По словам специалистов, новые проверки на дорогах пройдут во многих российских регионах. Такие рейды будут носить сплошной характер, то есть они будут отличаться своей массовостью и внезапностью.

Причем действовать сотрудники ГИБДД будут определенным образом. На одном участке поставят сразу несколько экипажей ДПС. И эти сотрудники постараются остановить в потоке практически все автомобили, которые они увидят. У водителей спросят документы, а также представители полиции сразу же оценят состояние человека, который сидит за рулем.

Отмечается, что главной целью таких рейдов станет поиск водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Но о том, что за пьяное вождение наказывают лишением прав, знает каждый автомобилист. Однако лишиться своего главного документа могут даже те водители, которые не выпили ни капли спиртного.

Дело в том, что, если сотрудник ГИБДД выяснит, что за рулем находится вовсе не владелец машины, а его родственник или знакомый, которому передали управление, то прав лишат сразу обоих. Срок лишения составит от полутора до двух лет, но чаще всего выносят в качестве наказания именно 1,5 года. Также последует штраф в размере 30 тысяч рублей. И точно такое же наказание ждет всех водителей, которые откажутся от освидетельствования на алкоголь.

В ГИБДД добавили, что пьяное вождение является причиной многих тяжелых ДТП, а также призвали других водителей сообщать о случаях такой езды, если им это будет известно.

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