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С 19 апреля выехавшим за город на авто будут аннулировать права: водителей ждет новый сюрприз

С началом охотничьего сезона стартовали масштаб...

uzgazeta.ru

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С началом весеннего охотничьего сезона на дорогах, ведущих к загородным зонам, стартовали масштабные рейды.

Проверки проходят при участии сразу нескольких ведомств: Росгвардии, Минприроды, охотинспекции, ФССП и налоговой службы. Цель — выявить нарушения, связанные с перевозкой оружия, долгами и отсутствием необходимых документов.

Особое внимание — к охотникам

Первыми под пристальное внимание попадают охотники.

Им напомнили о строгих правилах перевозки оружия:

  • ружья и карабины должны быть разряжены и убраны в чехол,
  • при себе обязательно иметь охотничий билет и разрешение на оружие.

Нарушения этих правил могут привести к запрету на охоту сроком до 3 лет. Поэтому важно подготовиться заранее и перепроверить всё перед выездом.

Приставы проверят долги — не только у охотников

В выходные дни к рейдам присоединяются судебные приставы.

Они проверяют наличие долгов по:

  • штрафам
  • налогам
  • алиментам
  • судебным взысканиям

Если задолженность есть, предложат оплатить на месте.

В противном случае возможны санкции:

  • арест имущества,
  • временное ограничение водительских прав,
  • в тяжёлых случаях — лишение прав до 3 лет.

Причём проверки касаются всех водителей, а не только тех, кто направляется на охоту.

Как подготовиться и не попасть впросак?

  1. Заранее проверьте наличие долгов на сайте ФССП или через Госуслуги
  2. Убедитесь, что все документы на оружие в порядке и действительны
  3. Перевозите оружие по правилам: в разряженном виде и в чехле
  4. Возьмите с собой документы, подтверждающие оплату штрафов, если недавно был долг

Весенние проверки — это не формальность. Они касаются и охотников, и простых автомобилистов. Поэтому прежде чем отправиться на природу, лучше убедиться, что с документами и финансами всё в порядке — чтобы не испортить себе отдых.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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