С 19 апреля выехавшим за город на авто будут аннулировать права: водителей ждет новый сюрприз
uzgazeta.ru
С началом весеннего охотничьего сезона на дорогах, ведущих к загородным зонам, стартовали масштабные рейды.
Проверки проходят при участии сразу нескольких ведомств: Росгвардии, Минприроды, охотинспекции, ФССП и налоговой службы. Цель — выявить нарушения, связанные с перевозкой оружия, долгами и отсутствием необходимых документов.
Особое внимание — к охотникам
Первыми под пристальное внимание попадают охотники.
Им напомнили о строгих правилах перевозки оружия:
- ружья и карабины должны быть разряжены и убраны в чехол,
- при себе обязательно иметь охотничий билет и разрешение на оружие.
Нарушения этих правил могут привести к запрету на охоту сроком до 3 лет. Поэтому важно подготовиться заранее и перепроверить всё перед выездом.
Приставы проверят долги — не только у охотников
В выходные дни к рейдам присоединяются судебные приставы.
Они проверяют наличие долгов по:
- штрафам
- налогам
- алиментам
- судебным взысканиям
Если задолженность есть, предложат оплатить на месте.
В противном случае возможны санкции:
- арест имущества,
- временное ограничение водительских прав,
- в тяжёлых случаях — лишение прав до 3 лет.
Причём проверки касаются всех водителей, а не только тех, кто направляется на охоту.
Как подготовиться и не попасть впросак?
- Заранее проверьте наличие долгов на сайте ФССП или через Госуслуги
- Убедитесь, что все документы на оружие в порядке и действительны
- Перевозите оружие по правилам: в разряженном виде и в чехле
- Возьмите с собой документы, подтверждающие оплату штрафов, если недавно был долг
Весенние проверки — это не формальность. Они касаются и охотников, и простых автомобилистов. Поэтому прежде чем отправиться на природу, лучше убедиться, что с документами и финансами всё в порядке — чтобы не испортить себе отдых.
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