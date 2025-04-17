С 19 апреля выехавшим за город на авто будут аннулировать права: водителей ждет новый сюрприз

С началом весеннего охотничьего сезона на дорогах, ведущих к загородным зонам, стартовали масштабные рейды.

Проверки проходят при участии сразу нескольких ведомств: Росгвардии, Минприроды, охотинспекции, ФССП и налоговой службы. Цель — выявить нарушения, связанные с перевозкой оружия, долгами и отсутствием необходимых документов.

Особое внимание — к охотникам

Первыми под пристальное внимание попадают охотники.

Им напомнили о строгих правилах перевозки оружия:

ружья и карабины должны быть разряжены и убраны в чехол,

при себе обязательно иметь охотничий билет и разрешение на оружие.

Нарушения этих правил могут привести к запрету на охоту сроком до 3 лет. Поэтому важно подготовиться заранее и перепроверить всё перед выездом.

Приставы проверят долги — не только у охотников

В выходные дни к рейдам присоединяются судебные приставы.

Они проверяют наличие долгов по:

штрафам

налогам

алиментам

судебным взысканиям

Если задолженность есть, предложат оплатить на месте.

В противном случае возможны санкции:

арест имущества,

временное ограничение водительских прав,

в тяжёлых случаях — лишение прав до 3 лет.

Причём проверки касаются всех водителей, а не только тех, кто направляется на охоту.

Как подготовиться и не попасть впросак?

Заранее проверьте наличие долгов на сайте ФССП или через Госуслуги Убедитесь, что все документы на оружие в порядке и действительны Перевозите оружие по правилам: в разряженном виде и в чехле Возьмите с собой документы, подтверждающие оплату штрафов, если недавно был долг

Весенние проверки — это не формальность. Они касаются и охотников, и простых автомобилистов. Поэтому прежде чем отправиться на природу, лучше убедиться, что с документами и финансами всё в порядке — чтобы не испортить себе отдых.